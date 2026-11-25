В СКО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день чествовали аграриев, чей труд обеспечивает продовольственную безопасность страны и развитие экономики региона.

Особое внимание развитию аграрного сектора области уделяет глава государства. Второй год подряд президент отмечает достижения североказахстанских сельхозпроизводителей, ставя их в пример другим регионам. В этот раз он выделил опыт ТОО "Ақселеу" района имени Габита Мусрепова, где внедряются цифровые платформы управления производством, спутниковый мониторинг и автоматизированный учёт.

С поздравительным обращением к аграриям также выступил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров. Он отметил, что опыт СКО стал ориентиром для развития молочного животноводства в стране, а современные молочно-товарные фермы по примеру региона строятся и в других областях Казахстана. Регион демонстрирует высокие результаты и в растениеводстве. В этом году аграрии области собрали около пяти миллионов тонн зерна, добившись рекордной для страны урожайности – 17 центнеров с гектара. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил и аким области Гауез Нурмухамбетов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Сельское хозяйство для СКО – не просто одна из ведущих отраслей экономики. Это история нашего края, трудовые традиции и наша общая гордость. Уходящий сельскохозяйственный год вновь подтвердил высокий потенциал региона. За десять месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства составил 867 млрд тенге, индекс физического объема достиг 113%, привлечено свыше 170 млрд тенге инвестиций. Сегодня в области действуют 118 молочно-товарных ферм, а производство молока в организованных хозяйствах превысило 242 тысячи тонн. По этому показателю регион занимает первое место в республике. Хочу выразить искреннюю благодарность всем сельским труженикам за добросовестный труд, профессионализм и преданность родной земле. Именно ваш вклад укрепляет аграрный потенциал области и продовольственную безопасность страны", – сказал Гауез Нурмухамбетов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Центральным событием праздника стала церемония награждения представителей сельскохозяйственных предприятий и специалистов отрасли. Среди них – директор ТОО "Юнайт Инвест" Уалихановского района Кенжебай Кашаев, удостоенный ордена III степени "Еңбек Даңқы".

"Для меня большая честь получить государственную награду. Это высокая оценка труда всего нашего коллектива. Сегодня мы собираем хороший урожай и добиваемся достойных результатов. Благодаря государственной поддержке и доступному финансированию можем своевременно проводить полевые работы, приобретать технику и минеральные удобрения. Активно развивается и животноводство, что открывает новые возможности для наших хозяйств", – поделился Кенжебай Кашаев.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Орденом "Құрмет" награжден и руководитель ТОО "Егін" Есильского района Владимир Чубыкин. Он отметил, что государственная награда стала признанием работы всего коллектива.

"Испытываю огромную гордость от того, что наш труд отметили на государственном уровне. За годы независимости сельское хозяйство сделало большой рывок вперед. Начинали практически с нуля, обрабатывая всего три тысячи гектаров земли. Сегодня у нас есть собственная мельница и макаронный цех, занимаемся реализацией масличных культур. Считаю, что развитие переработки и создание добавленной стоимости – одна из главных перспектив сельского хозяйства", – рассказал Владимир Чубыкин.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Праздничную программу дополнили тематические выставки. На первом этаже театра представили фотовыставку "Земля. Труд. Человек", посвященную труженикам региона, а экспозиция "Хлеб – богатство родной земли" объединила хлеб и хлебобулочную продукцию районов области.