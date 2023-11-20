Умер российский политик с казахскими корнями Аман Тулеев

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти политика предоставил нынешний глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу". Аман Тулеев

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год.

Ударом по карьере губернатора стал пожар в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 64 человека, большинство из них – дети.

После пожара Тулеев отказался приезжать на место трагедии. 1 апреля он подал прошение об отставке.

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Политик считался одним из главных "долгожителей" среди российских губернаторов.

Тулеев родился 13 мая 1944 года в Туркменистане. Отец – казах. По материнской линии имеет татарские и башкирские корни. Свое имя получил в честь казахского коммуниста-революционера Амангельды Иманова. После 1964 года из соображений благозвучия Тулеев стал использовать имя и отчество "Аман Гумирович".