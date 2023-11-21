Сколько казахстанцев погибли на производстве в 2023 году

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили число пострадавших на производстве и погибших казахстанцев с начала 2023 года, передает Zakon.kz.

Как отметил председатель комитета труда и социальной защиты МТСЗН Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК 21 ноября, с 2018 по 2022 год, то есть, за 5 лет число пострадавших на производстве уменьшилось на 6,5%. Число погибших снизилось на 8,4%

"Вместе с тем, с начала года по данным на 1 ноября на предприятиях страны пострадало 1119 человек, что на уровне аналогичного периода прошлого года. Число погибших на производстве увеличилось на 12% и составило 175 человек". Толеген Оспанкулов

По его данным, высокий уровень производственного травматизма сохраняется в промышленных регионах страны, это – Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области, область Абай и города Алматы. В разрезе отраслей наибольшее число пострадавших на предприятиях горно-металлургического комплекса и в строительной отрасли.