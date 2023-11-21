Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько казахстанцев погибли на производстве в 2023 году

Сколько казахстанцев погибли на производстве в 2023 году Фото: rawpixel
В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили число пострадавших на производстве и погибших казахстанцев с начала 2023 года, передает Zakon.kz.

Как отметил председатель комитета труда и социальной защиты МТСЗН Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК 21 ноября, с 2018 по 2022 год, то есть, за 5 лет число пострадавших на производстве уменьшилось на 6,5%. Число погибших снизилось на 8,4%

"Вместе с тем, с начала года по данным на 1 ноября на предприятиях страны пострадало 1119 человек, что на уровне аналогичного периода прошлого года. Число погибших на производстве увеличилось на 12% и составило 175 человек".Толеген Оспанкулов

По его данным, высокий уровень производственного травматизма сохраняется в промышленных регионах страны, это – Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области, область Абай и города Алматы. В разрезе отраслей наибольшее число пострадавших на предприятиях горно-металлургического комплекса и в строительной отрасли.

Читайте также

Еще больше фур скопилось на границе Казахстана и Кыргызстана
Еще больше фур скопилось на границе Казахстана и Кыргызстана
Как увеличение рабочих мест влияет на жизнь города
В Сарани восстанавливают заброшенный район
Шанс выиграть новый iPhone от Parimatch каждый день
Шанс выиграть новый iPhone от Parimatch каждый день
Анастасия Прилепская
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления