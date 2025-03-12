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Общество

Безвозмездный грант почти на 1,6 млн тенге: сколько казахстанцев смогут получить его в 2025 году

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:55 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 12 марта 2025 года, рассказали о мерах содействия занятости населения, сообщает Zakon.kz.

По данным на 1 марта текущего года активными мерами содействия занятости охвачено 97 тыс. казахстанцев. 101,2 тыс. человек были трудоустроены, из них 30,2 тыс. – на постоянную работу.

На субсидируемые рабочие места трудоустроены 71 тыс. человек, из них:

  • на социальные рабочие места – 5,3 тыс. человек;
  • на молодежную практику – 3,2 тыс. человек;
  • на общественные работы – 56,4 тыс. человек;
  • в рамках проектов "Серебряный возраст" – 6,1 тыс. человек, "Первое рабочее место" – 41 человек.
"Для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив".Пресс-служба МТСЗН РК

Наряду с этим онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 18,8 тыс. безработных, из них 17,6 тыс. – завершили обучение и получили сертификаты.

Обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 6,8 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 3,7 тыс. человек.

На профессиональное обучение, как уточнили в Минтруда, по запросам работодателей направлено 49 человек.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 63,7 тыс. человек.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:55

Напомним, в 2024 году размер гранта составлял 400 МРП – 1 476 800 тенге. О том, сколько казахстанцев смогли получить его, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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