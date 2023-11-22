Что отвлекает чемпиона по настольному теннису перед игрой? Интервью с Кириллом Герасименко

Высокий ритм, полная концентрация и умение анализировать ход матча – это одни из основных навыков профессионального игрока в настольный теннис. Но для успеха в этом виде спорта таких качеств может оказаться недостаточно.

Многократный чемпион и триумфатор недавнего турнира в Словении астанчанин Кирилл Герасименко поделился своим ритуалом перед важными играми.

– Поздравляем с победой на WTT Feeder Otocec! Что для Вас значит эта победа?

– Большое спасибо! Я очень рад, ведь эта победа наша общая, такая долгожданная, она как глоток свежего воздуха. А еще мотивация на будущие победы через усердные тренировки, через веру в себя. Хочу радовать страну своими результатами. К тому же я заработал много очков рейтинга, это поможет мне в квалификации на Олимпийские игры.

– Вы были в ударе, хоть и соперники встречались непростые. А какие матчи Вам запомнились?

– Да, соперники, действительно, были очень сильными, а матчи сложными: где-то взял 3:2 в тяжелой борьбе. Особенно запомнились игры на финише турнира в полуфинале и в финале. Мне пришлось встретиться с ребятами, которых я в последний раз обыгрывал четыре-пять лет назад. Благодаря настрою и хорошей подготовке удалось побороть не только соперников, но и свои мысли.

– Многие спортсмены суеверны. А есть ли у Вас определенные ритуалы или приметы, которые придают уверенность перед матчем?

– Действительно, многие спортсмены суеверны. А вот я – не очень, суеверий нет. Но, думаю, телефон очень сильно отвлекает. Стараюсь не брать его в руки, когда настраиваюсь на матч, иду на разминку, во время тренировки, перед самим матчем. Вообще не заглядываю в телефон. Мало ли, бывает много разных сообщений, которые могут полностью сбить настрой на игру.

– Как отпраздновали победу?

– После победы у меня была пара свободных часов: сходил в баню, полежал, восстановился. А на следующий день уже утром улетел. Впереди следующие соревнования. Нужно тренироваться.

– Какие планы на ближайшие турниры? Как продвигается план войти в топ-20 сильнейших спортсменов мира?

– Надеюсь, уже на следующем турнире в Дюссельдорфе получится так же проявить себя с лучшей стороны. Соревнование в Германии будет последним в этом году. А в январе стартуют другие престижные турниры. Так что я буду готовиться. Надеюсь на золотые медали!