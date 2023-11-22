"Отбасы банк" остается банком второго уровня

Сегодня, 22 ноября, в ходе пленарного заседания Мажилис в первом чтении одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики".

Если закон будет принят, то все списки очередников будут переданы в Центр обеспечения жильем, который будет создан на базе "Отбасы банка". Банк, в свою очередь, будет преобразован в Национальный институт развития с сохранением функций банка второго уровня.

"Функции банка расширятся. Он останется банком второго уровня, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Казахстанцы, как и прежде, могут накапливать средства на депозите, получая на свои накопления вознаграждение банка и премию государства для получения самых доступных в Казахстане кредитов. По настоянию депутатов Мажилиса банк, даже будучи институтом развития, остается под регуляторами – Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК и Национальным банком. Они сохраняют контрольно-надзорные функции в отношении "Отбасы банка". Также банк остается участником Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Это значит, что все депозиты клиентов под надежной защитой государства". Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова

Согласно проекту закона, списки очередников местных исполнительных органов, а это 646 тысяч человек, будут переданы в "Отбасы банк".

Постановка на учет в текущую базу будет прекращена. Вместе с тем на базе "Отбасы банка" будет создана электронная база "Центр обеспечения жильем", в которую все граждане, вне зависимости от принадлежности к определенным категориям, смогут встать на учет.

На каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи. Там будет содержаться информация по доходам, имуществу, активам, что позволит в полной мере учитывать все характеристики семейного положения нуждающегося гражданина. Центр обеспечения жильем будет единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных. Создание центра позволит применить принцип одного окна.

При этом для актуализации сведений по участникам очереди законопроектом предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал.

На сегодня в банке на свое будущее жилье копят 2,7 млн казахстанцев. За время реализации системы жилищных строительных сбережений банк помог отметить новоселье 490 000 казахстанских семей.