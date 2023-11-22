Казахстанцы пожаловались на сбои в работе социальной сети ВКонтакте

Фото: freepik

Казахстанцы рассказали о том, что с вечера 22 ноября не могут войти в свои аккаунты в социальной сети ВКонтакте, сообщает Zakon.kz.

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