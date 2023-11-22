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Казахстанцы пожаловались на сбои в работе социальной сети ВКонтакте

соцсеть Фото: freepik
Казахстанцы рассказали о том, что с вечера 22 ноября не могут войти в свои аккаунты в социальной сети ВКонтакте, сообщает Zakon.kz.

Пользователи заявляют, что не работает ни сайт, ни приложение на мобильном телефоне.

"Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже", – сообщают пользователям ВКонтакте при попытке входа в аккаунт.

Отмечается, что с подобной проблемой столкнулись и россияне.

Ранее, в марте, пользователи ВКонтакте временно не могли отправлять сообщения через браузер и приложение социальной сети.

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