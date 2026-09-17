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Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в мире и Казахстане

Алтын-Эмель, Алтын Эмель, государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 17:55 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Согласно данным специализированного учреждения, занимающегося вопросами образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, Казахстан по количеству объектов всемирного культурного наследия занимает 57-е место в мире, сообщает Zakon.kz.

Сегодня объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО называют уникальные природные и культурные памятники, которые находятся под прямой защитой ООН и имеют исключительную ценность для всего человечества. Главная цель существования подобного рода списка – сохранить уникальные природные места и творения человека для будущих поколений.

Процедура попадания под защиту ЮНЕСКО

Внести тот или иной памятник, природные комплексы и целые уникальные экосистемы в списки объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, по своей сути, не так-то просто.

Для начала государство должно присоединиться к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а затем официально ее ратифицировать. Далее создается заявка с паспортом уникальности того или иного объекта, который предлагается передать под защиту ЮНЕСКО, при этом он уже к этому моменту должен иметь особый статус у себя в стране и находиться под охраной государства.

Затем, если обоснование проходит проверку, досье на объект включается в предварительные списки Центра культурного наследия ЮНЕСКО. И здесь стоит уточнить, что без нахождения в предварительном списке о номинации на включение в итоговый перечень объектов Всемирного культурного наследия речи идти не будет.

Далее идет подготовка номинационного досье, куда помимо научно-технической аргументации включаются заключения независимых экспертов по данному поводу. Потом проводится проверка консультативными органами – и только после всего этого поданная заявка выносится на голосование членов Комитета всемирного наследия.

Стоит отметить, что минимально данная процедура может занять от полутора до двух лет, а максимально – длиться целыми десятилетиями.

Казахстан и ЮНЕСКО

Казахстан стал членом ЮНЕСКО в 1992 году, при этом к самой Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия присоединился только в 1994-м.

За годы нахождения в составе организации в списки всемирного наследия были включены семь объектов, расположенных на территории Казахстана. Сегодня в их числе:

  • Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави(расположен в городе Туркестан, включен в список всемирного наследия в 2003 году);
  • Петроглифы археологического ландшафта Танбалы (найдены в ущелье на юго-востоке Чу-Илийских гор, включены в 2004 году);
  • Сары-Арка – степь и озера северного Казахстана (охватывает территории Наурзумского и Коргалжынского государственных природных заповедников на севере Казахстана, включены в список в 2008 году);
  • Великий Шелковый путь: сеть маршрутов коридора Чанъань – Тянь-Шань (на территории Казахстана находятся восемь компонентов объекта – Актобе, Акыртас, Карамерген, Каялык, Костобе, Кулан, Орнек и Талгар, включены в список в 2014 году);
  • Западный Тянь-Шань (в Казахстане включает в себя территории Аксу-Жабаглинского, Каратауского государственных природных заповедников и Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, включены в список в 2016 году);
  • Туранские пустыни умеренного пояса (находятся на территории государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" и Барсакельмесского государственного природного заповедника, включены в список в 2023 году);
  • Скальные мечети и связанные с ними сакральные объекты Мангистау (в них водят Бекет-ата, Шопан-ата, Караман-ата, Шақпақ-ата, Султан-эпе, включены в 2026 году).

Кроме того, в реестрах ЮНЕСКО сегодня представлены 14 элементов нематериального культурного наследия, 4 документальных памятника внесены в Международный реестр "Память мира", а 15 природных территорий обладают статусом биосферных резерватов.

Ситуация в СНГ

На пространстве СНГ самым большим количеством памятников архитектуры и природных территорий, официально включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, отмечена Россия33 объекта.

Второе место по этому показателю среди стран Содружества сегодня остается за Узбекистаном8 объектов находятся под защитой ЮНЕСКО. Третью позицию занимает Казахстан (7).

За ними следуют – Азербайджан, Таджикистан (по 5 объектов), Беларусь (4 объекта), Армения и Кыргызстан (по 3 объекта).

У кого больше и меньше всех архитектурных памятников

Первое место в мире по количеству архитектурных памятников и уникальных природных мест, включенных в списки всемирного культурного наследия, занимает Италия. Там сегодня под защитой ЮНЕСКО находится 62 таких объекта.

Второе место в мире по этому показателю сегодня занимает Китай с 61 официально включенным в списки ЮНЕСКО объектом, а третьеФранция (56).

В топ-10 стран по количеству уникальных природных мест и архитектурных памятников, находящихся в списках всемирного наследия ЮНЕСКО, также вошли: Германия (55), Испания (50), Индия (45), Мексика (36), Великобритания (35), Россия (33) и Иран (30).

Меньше всех в мире природных и рукотворных объектов, включенных в списки ЮНЕСКО, находится в Замбии, Вануату, Того, Южном Судане, на Соломоновых островах, Сингапуре, Сьерра-Леоне, Сан-Томе и Принсипи и Сан-Марино – везде по одному.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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