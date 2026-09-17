Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в мире и Казахстане

Согласно данным специализированного учреждения, занимающегося вопросами образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, Казахстан по количеству объектов всемирного культурного наследия занимает 57-е место в мире, сообщает Zakon.kz.

Сегодня объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО называют уникальные природные и культурные памятники, которые находятся под прямой защитой ООН и имеют исключительную ценность для всего человечества. Главная цель существования подобного рода списка – сохранить уникальные природные места и творения человека для будущих поколений.

Процедура попадания под защиту ЮНЕСКО

Внести тот или иной памятник, природные комплексы и целые уникальные экосистемы в списки объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, по своей сути, не так-то просто.

Для начала государство должно присоединиться к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а затем официально ее ратифицировать. Далее создается заявка с паспортом уникальности того или иного объекта, который предлагается передать под защиту ЮНЕСКО, при этом он уже к этому моменту должен иметь особый статус у себя в стране и находиться под охраной государства.

Затем, если обоснование проходит проверку, досье на объект включается в предварительные списки Центра культурного наследия ЮНЕСКО. И здесь стоит уточнить, что без нахождения в предварительном списке о номинации на включение в итоговый перечень объектов Всемирного культурного наследия речи идти не будет.

Далее идет подготовка номинационного досье, куда помимо научно-технической аргументации включаются заключения независимых экспертов по данному поводу. Потом проводится проверка консультативными органами – и только после всего этого поданная заявка выносится на голосование членов Комитета всемирного наследия.

Стоит отметить, что минимально данная процедура может занять от полутора до двух лет, а максимально – длиться целыми десятилетиями.

Казахстан и ЮНЕСКО

Казахстан стал членом ЮНЕСКО в 1992 году, при этом к самой Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия присоединился только в 1994-м.

За годы нахождения в составе организации в списки всемирного наследия были включены семь объектов, расположенных на территории Казахстана. Сегодня в их числе:

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави (расположен в городе Туркестан, включен в список всемирного наследия в 2003 году) ;

; Петроглифы археологического ландшафта Танбалы (найдены в ущелье на юго-востоке Чу-Илийских гор, включены в 2004 году) ;

; Сары-Арка – степь и озера северного Казахстана (охватывает территории Наурзумского и Коргалжынского государственных природных заповедников на севере Казахстана, включены в список в 2008 году) ;

; Великий Шелковый путь: сеть маршрутов коридора Чанъань – Тянь-Шань (на территории Казахстана находятся восемь компонентов объекта – Актобе, Акыртас, Карамерген, Каялык, Костобе, Кулан, Орнек и Талгар, включены в список в 2014 году) ;

; Западный Тянь-Шань (в Казахстане включает в себя территории Аксу-Жабаглинского, Каратауского государственных природных заповедников и Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, включены в список в 2016 году) ;

; Туранские пустыни умеренного пояса (находятся на территории государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" и Барсакельмесского государственного природного заповедника, включены в список в 2023 году) ;

; Скальные мечети и связанные с ними сакральные объекты Мангистау (в них водят Бекет-ата, Шопан-ата, Караман-ата, Шақпақ-ата, Султан-эпе, включены в 2026 году).

Кроме того, в реестрах ЮНЕСКО сегодня представлены 14 элементов нематериального культурного наследия, 4 документальных памятника внесены в Международный реестр "Память мира", а 15 природных территорий обладают статусом биосферных резерватов.

Ситуация в СНГ

На пространстве СНГ самым большим количеством памятников архитектуры и природных территорий, официально включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, отмечена Россия – 33 объекта.

Второе место по этому показателю среди стран Содружества сегодня остается за Узбекистаном – 8 объектов находятся под защитой ЮНЕСКО. Третью позицию занимает Казахстан (7).

За ними следуют – Азербайджан, Таджикистан (по 5 объектов), Беларусь (4 объекта), Армения и Кыргызстан (по 3 объекта).

У кого больше и меньше всех архитектурных памятников

Первое место в мире по количеству архитектурных памятников и уникальных природных мест, включенных в списки всемирного культурного наследия, занимает Италия. Там сегодня под защитой ЮНЕСКО находится 62 таких объекта.

Второе место в мире по этому показателю сегодня занимает Китай с 61 официально включенным в списки ЮНЕСКО объектом, а третье – Франция (56).

В топ-10 стран по количеству уникальных природных мест и архитектурных памятников, находящихся в списках всемирного наследия ЮНЕСКО, также вошли: Германия (55), Испания (50), Индия (45), Мексика (36), Великобритания (35), Россия (33) и Иран (30).

Меньше всех в мире природных и рукотворных объектов, включенных в списки ЮНЕСКО, находится в Замбии, Вануату, Того, Южном Судане, на Соломоновых островах, Сингапуре, Сьерра-Леоне, Сан-Томе и Принсипи и Сан-Марино – везде по одному.