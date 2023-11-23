Руководству ТОО "Экибастузтеплоэнерго" дали сроки за сорванный отопительный сезон
Заседание прошло 23 ноября 2023 года.
"Рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" М., директора Экибастузской теплоэлектроцентрали В. и директора Экибастузских тепловых сетей Г. по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия (статья 254 УК)".Экибастузский городской суд Павлодарской области
Суд установил, что М., В. и Г., являясь лицами, выполняющими управленческие функции в вышеназванных коммерческих организациях в Экибастузе, не приняли должных мер по обеспечению полноты подготовительных работ к отопительному периоду на 2022-2023 годы.
"В результате недобросовестного отношения к своим обязанностям, по неосторожной вине подсудимых, 27 ноября 2022 года в городе Экибастузе произошла авария на тепловых сетях ТОО "Экибастузтеплоэнерго", что повлекло за собой тяжкие последствия и введение режима чрезвычайной ситуации в городе".Экибастузский городской суд Павлодарской области
Также сказано, что вина подсудимых доказана показаниями допрошенных свидетелей, заключениями судебных экспертиз и совокупностью иных доказательств, исследованных в ходе главного судебного разбирательства.
"Данное преступление относится к категории небольшой тяжести и за его совершение законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на срок до 5-ти лет. При этом из-за отсутствия отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих размер наказания не может превышать половины указанного срока, т.е. не более 2 лет 6 месяцев (п.1) ч. 2 ст. 55 УК)".Экибастузский городской суд Павлодарской области
По закону, как уточнили в суде, более строгий вид наказания назначается только в том случае, если исправление осужденного и предупреждение совершения им новых уголовных правонарушений не могут быть достигнуты путем применения менее строгого вида наказания.
Принимая во внимание личность и семейное положение подсудимых, их неосторожную вину в наступлении тяжких последствий, суд назначил им наказание в виде ограничения свободы каждому на срок 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.
Также осужденные лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года.
Приговор в законную силу не вступил.
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