Руководству ТОО "Экибастузтеплоэнерго" дали сроки за сорванный отопительный сезон

Экибастузский городской суд Павлодарской области рассмотрел уголовное дело в отношении руководства ТОО "Экибастузтеплоэнерго", сообщает Zakon.kz.

Заседание прошло 23 ноября 2023 года.

"Рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" М., директора Экибастузской теплоэлектроцентрали В. и директора Экибастузских тепловых сетей Г. по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия (статья 254 УК)". Экибастузский городской суд Павлодарской области

Суд установил, что М., В. и Г., являясь лицами, выполняющими управленческие функции в вышеназванных коммерческих организациях в Экибастузе, не приняли должных мер по обеспечению полноты подготовительных работ к отопительному периоду на 2022-2023 годы.

"В результате недобросовестного отношения к своим обязанностям, по неосторожной вине подсудимых, 27 ноября 2022 года в городе Экибастузе произошла авария на тепловых сетях ТОО "Экибастузтеплоэнерго", что повлекло за собой тяжкие последствия и введение режима чрезвычайной ситуации в городе". Экибастузский городской суд Павлодарской области

Также сказано, что вина подсудимых доказана показаниями допрошенных свидетелей, заключениями судебных экспертиз и совокупностью иных доказательств, исследованных в ходе главного судебного разбирательства.

"Данное преступление относится к категории небольшой тяжести и за его совершение законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на срок до 5-ти лет. При этом из-за отсутствия отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих размер наказания не может превышать половины указанного срока, т.е. не более 2 лет 6 месяцев (п.1) ч. 2 ст. 55 УК)". Экибастузский городской суд Павлодарской области

По закону, как уточнили в суде, более строгий вид наказания назначается только в том случае, если исправление осужденного и предупреждение совершения им новых уголовных правонарушений не могут быть достигнуты путем применения менее строгого вида наказания.

Принимая во внимание личность и семейное положение подсудимых, их неосторожную вину в наступлении тяжких последствий, суд назначил им наказание в виде ограничения свободы каждому на срок 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.

Также осужденные лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

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Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.