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Суд отклонил апелляцию осужденных руководителей "Экибастузтеплоэнерго"

Суд по "Экибастузтеплоэнерго", апелляция Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Апелляционная коллегия по уголовным делам Павлодарского облсуда огласила постановление на жалобу ранее осужденных первых лиц ТОО "Экибастузтеплоэнерго" ("ЭТЭ"), сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Приговор от 23 ноября 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", – огласила резолютивную часть постановления председательствующий судья Инна Каркада.

По ее словам, приговор первой инстанции не подлежит изменению, так как в деле имеются доказательства того, что осужденные ненадлежащим образом исполняли обязанности.

"Коллегия считает, что при правильной организации ремонтных работ и других мер ситуации можно было избежать", – отметила судья.

Бывший гендиректор "ЭТЭ" Павел Мельничук и экс-руководители входящих в структуру компании Экибастузской ТЭЦ и Экибастузских тепловых сетей – Виктор Вебер и Евгений Горват, а также их защитники заявили, что не согласны с решением суда и намерены обратиться в Верховный суд.

Отметим, что все трое были приговорены к 2,5 годам ограничения свободы. Сегодня они продолжают трудиться на предприятии в качестве заместителей первых руководителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Город в настоящее время отапливается.

В ночь с 26 на 27 декабря 2022 года в 30-градусные морозы без отопления остались 149 многоквартирных, 114 частных домов, а также 15 социальных объектов Экибастуза, другие объекты обогревались на сниженных параметрах. В связи с этим объявили режим ЧС техногенного характера. В Экибастуз привлекли бригады из других регионов для устранения многочисленных порывов на сетях и наладки оборудования ТЭЦ. Волонтеры помогали населению с питанием и поставками обогревательных приборов. Компания "ЦАЭК" также предоставила средства для восстановления в квартирах пострадавших горожан и покрытия убытков.

После расследования виновными в произошедшем признали руководителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго". В частности, им указали на плачевное состояние зданий, цехов станции, сетей, а также вменили неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону и при этом подписание актов готовности объектов к запуску.

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