Суд отклонил апелляцию осужденных руководителей "Экибастузтеплоэнерго"
"Приговор от 23 ноября 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", – огласила резолютивную часть постановления председательствующий судья Инна Каркада.
По ее словам, приговор первой инстанции не подлежит изменению, так как в деле имеются доказательства того, что осужденные ненадлежащим образом исполняли обязанности.
"Коллегия считает, что при правильной организации ремонтных работ и других мер ситуации можно было избежать", – отметила судья.
Бывший гендиректор "ЭТЭ" Павел Мельничук и экс-руководители входящих в структуру компании Экибастузской ТЭЦ и Экибастузских тепловых сетей – Виктор Вебер и Евгений Горват, а также их защитники заявили, что не согласны с решением суда и намерены обратиться в Верховный суд.
Отметим, что все трое были приговорены к 2,5 годам ограничения свободы. Сегодня они продолжают трудиться на предприятии в качестве заместителей первых руководителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Город в настоящее время отапливается.
В ночь с 26 на 27 декабря 2022 года в 30-градусные морозы без отопления остались 149 многоквартирных, 114 частных домов, а также 15 социальных объектов Экибастуза, другие объекты обогревались на сниженных параметрах. В связи с этим объявили режим ЧС техногенного характера. В Экибастуз привлекли бригады из других регионов для устранения многочисленных порывов на сетях и наладки оборудования ТЭЦ. Волонтеры помогали населению с питанием и поставками обогревательных приборов. Компания "ЦАЭК" также предоставила средства для восстановления в квартирах пострадавших горожан и покрытия убытков.
После расследования виновными в произошедшем признали руководителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго". В частности, им указали на плачевное состояние зданий, цехов станции, сетей, а также вменили неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону и при этом подписание актов готовности объектов к запуску.