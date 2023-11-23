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До 2027 года в области Абай планируется реализовать 102 мероприятия

До 2027 года в области планируется реализовать 102 мероприятия Фото: СЦК
Постановлением правительства утвержден комплексный план социально-экономического развития области на 2023-2027 годы. В нем предусмотрены 102 мероприятия, общий объем инвестиций которых составляет 1,9 трлн тенге. В этом году начаты 45 мероприятий на 89,2 млрд тенге.

Об этом сообщил аким области Абай на пресс-конференции службы центральных коммуникаций.

На текущий момент завершено строительство ряда важных объектов, таких как завод по добыче руды и переработке в катодную медь на базе Беркаринского месторождения ТОО "ARX Minerals", инфраструктура к участку регулярного орошения ТОО "Muhit Agro", откормочная площадка на 1000 голов КРС КХ "Мукинов" в Бескарагайском районе, а также проект по строительству оросительных систем площадью 1 543 га ТОО "Елімай" в Кокпектинском районе. Завершено также строительство откормочной площадки на 1500 голов КРС КХ "Жансая" в районе Аксуат.

До 2027 года в области Абай планируется реализовать 102 мероприятия

Фото: СЦК

До 2027 года в области Абай планируется реализовать 102 мероприятия

Фото: СЦК

Также в регионе до 2028 года планируется реализовать 44 инвестпроекта на 1,4 трлн тенге с созданием 8 тысяч рабочих мест. Среди реализуемых проектов цех по переработке рыбы ТОО "Тассай балык", где создано 30 рабочих мест.

До конца года ожидается запуск еще 4 проектов в отрасли агропромышленного комплекса и обрабатывающей промышленности. Общая стоимость проектов – 11,9 млрд тенге.

Таким образом, планируется запустить вертикальную мельницу и третью линию упаковки цемента в ТОО "ПК Цементный завод Семей", завод по производству мясных полуфабрикатов, цех угольной десорбции и электролиза для участка Металлургического Завода АО "ФИК Алел", творожный цех ИП "Зайтенов".

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