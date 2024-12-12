Центр настольного тенниса в Талдыкоргане посетил Токаев

12 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Центром настольного тенниса, который был построен за счет общественного фонда "Жетісу-Қолдау", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в здании, оснащенном современным оборудованием и отвечающем международным стандартам, разместилась детско-юношеская спортивная школа по настольным играм и спортивному туризму.

Фото: Акорда

По словам директора Мерея Суюнова, наряду с теннисом более 600 учащихся занимаются в секциях тогызкумалака, шашек, шахмат, армрестлинга и спортивного туризма. Среди них 33 кандидата в мастера спорта и 41 спортсмен первого разряда.

Фото: Акорда

Президенту рассказали о развитии спортивной инфраструктуры в области. В частности, построены физкультурные комплексы в селе Лепсы Алакольского района и городе Текели, а также спортивные комплексы в Панфиловском и Саркандском районах. Ведется капитальный ремонт Центрального стадиона в Талдыкоргане. В небольших селах начато строительство модульных комплексов для развития массового спорта.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Жетысускую область. Затем он посетил школу в селе Ынтымак близ Талдыкоргана и подарил детям автобус.