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События

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 20:05 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 13 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Днем на севере, в центре Улытауской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается низовая метель.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель, днем на западе, севере, юге области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20, днем на западе, севере, юге области порывы 23 м/с. В Костанае днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются туман, на севере, в центре области гололед. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере Павлодарской области ожидается ветер южный ночью 15-20 м/с.

На юге, востоке, в центре Алматинской области ожидается ветер юго-восточный порывы 17-22 м/с. В Конаеве ветер юго-восточный временами порывы 17-22 м/с.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, юге, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах области 25 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 18 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается ночью низовая метель, днем метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 25 м/с

Ночью и утром на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юго-востоке области низовая метель. Ветер юго-восточный на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами 23-28 м/с. В Кокшетау во второй половине дня ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Ночью и утром на востоке, в горных районах области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что на Казахстан вскоре обрушится непогода: ожидаются сильный ветер, осадки и метель. Об этом говорится в прогнозе погоды на предстоящую пятницу, 13 декабря 2024 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили специалисты РГП "Казгидромет".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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