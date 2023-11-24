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В Атырау в один день открылись сразу три детских сада

В Атырау в один день открылись сразу три детских сада Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Это детские сады "Дарын" по проспекту Абулхаир хана, "Жанбота" по проспекту Султана Бейбарыса и "Береке" в одноименном микрорайоне. Каждый из них рассчитан на 290 мест.

В церемонии открытия детского сада "Береке" принял участие аким области Серик Шапкенов, который отметил, что реализация подобных проектов будет продолжена.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в целях обеспечения детей качественным образованием, воспитанием и создания необходимых условий для их развития поручил увеличить количество детских садов и школ. Строительство таких социальных объектов осуществляется не только за счет государства, но и при поддержке предпринимателей. Уже в этом году в области в рамках проекта государственно-частного партнерства было построено девять детских садов, три из которых сданы в пользование сегодня, остальные – до конца года. Дети – это наше будущее. Со стороны государства будут созданы все необходимые условия для формирования образованного, воспитанного, конкурентоспособного поколения. Задача воспитателей, которые здесь работают, – развить в детях добрые качества. Я верю, что молодое поколение будет содействовать развитию страны и станет ее гордостью".Серик Шапкенов

На церемонии открытия объекта глава региона выразил признательность коллективу холдинга "JM CAPITAL", внесшего большой вклад в строительство девяти детских садов в рамках ГЧП.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Детский сад оборудован столовой, спальной, игровой комнатами, кабинетами воспитателей, логопеда и психолога, тренажерным залом, оснащенным современным оборудованием. Продукты питания на кухне хранятся в отдельных холодильниках в соответствии с санитарными требованиями. А в кабинете врача есть лекарства, необходимые для оказания первой помощи детям.

В Атырау в один день открылись сразу три детских сада

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В каждом детском саду работой будут обеспечены 26 сотрудников. Дети разделены на 12 больших и мини-групп.

В Атырау в один день открылись сразу три детских сада

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Прием воспитанников в детские сады начнется в декабре через информационную систему indigo24.kz.

В Атырау в один день открылись сразу три детских сада

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

До конца года в городе Атырау откроется еще шесть детских садов на 1 740 детей, потребность в местах в учреждениях дошкольного воспитания снизится на 15,2 процента.

В Атырау в один день открылись сразу три детских сада

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области


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