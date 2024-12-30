#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.54
546.47
4.99
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.54
546.47
4.99
События

Накануне нового года в СКО открылся детский сад

Накануне нового года в СКО открылся детский сад, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 19:03 Фото: акимат СКО
В Петропавловске в микрорайоне Береке прошло открытие нового детского сада с участием акима СКО Гауеза Нурмухамбетова, родителей, ветеранов и депутатов. Это знаменательное событие для жителей данного микрорайона.

Детский сад оснащен всем необходимым для гармоничного развития детей и раскрытия их творческого потенциала. В новом садике учтены все детали для комфортного пребывания детей. В здании установлен лифт, есть даже аппарат для сушки обуви и варежек детей. 

Накануне нового года в СКО открылся детский сад, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 19:03

Фото: акимат СКО

"До этого дня нехватка детских садов в данном районе не позволяла охватить всех ребятишек. Родителям приходилось возить детей в центр города, что создавало неудобства. Теперь эта проблема решена, и малыши посещают современное учреждение рядом с домом", – отметил глава региона.
Накануне нового года в СКО открылся детский сад, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 19:03

Фото: акимат СКО

Надо подчеркнуть, что впервые за восемь лет в регионе построен детский сад за счет бюджета. Это уже второе дошкольное учреждение, которое открывают в СКО в текущем году. В октябре распахнул свои двери детский сад в новом микрорайоне Бірлік, построенный на средства спонсоров. Будет построен детский сад в микрорайоне Жас Өркен за счет специального госфонда правительства.

Накануне нового года в СКО открылся детский сад, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 19:03

Фото: акимат СКО

‎"Моему сыночку скоро исполнится полтора года, т. е. в следующем году он станет воспитанником этого садика. Я очень рада этому событию. В преддверии Нового года наша семья получила большой подарок от главы государства – государственный садик. Тут такой шикарный дизайн, все очень красиво, аккуратно. Большое спасибо строителям, всем, кто поддержал эту инициативу. Моя семья проживает в микрорайоне Береке семь лет. Раньше нам приходилось возить детей в центр. Уходило очень много времени. Сейчас все займет около 15 минут. Ребенка отвели, можно спокойно идти на работу"‎, – рассказала жительница города Петропавловска Каринэ Шаришева.
Накануне нового года в СКО открылся детский сад, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 19:03

Фото: акимат СКО

"‎В садик будет ходить мой сын. Думаю, что ему здесь точно понравится. Словами не описать то, как удобно иметь детский сад рядом с домом. Это минус одна головная боль, не нужно добираться до центра на общественном транспорте или такси. До нашего дома от сада рукой подать. В нем абсолютно все новое, а это тоже огромный плюс"‎, – рассказала жительница города Петропавловска Анастасия Жантасова.

Открытие новых объектов позволит дополнительно охватить дошкольным образованием 600 детей. На сегодня охват детей от двух до шести лет составляет 96%, и наша цель – достичь 100% за счет строительства новых учреждений и расширения действующих детских садов.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Куда сходить 31 декабря в Астане
События
19:35, Сегодня
Куда сходить 31 декабря в Астане
Понижение температуры ожидается в Алматы в первые дни нового года
События
19:05, Сегодня
Понижение температуры ожидается в Алматы в первые дни нового года
Ербол Сарбасов: Как и многие абитуриенты, я мечтал бы учиться в NU
События
18:58, Сегодня
Ербол Сарбасов: Как и многие абитуриенты, я мечтал бы учиться в NU
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: