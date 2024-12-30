Накануне нового года в СКО открылся детский сад

В Петропавловске в микрорайоне Береке прошло открытие нового детского сада с участием акима СКО Гауеза Нурмухамбетова, родителей, ветеранов и депутатов. Это знаменательное событие для жителей данного микрорайона.

Детский сад оснащен всем необходимым для гармоничного развития детей и раскрытия их творческого потенциала. В новом садике учтены все детали для комфортного пребывания детей. В здании установлен лифт, есть даже аппарат для сушки обуви и варежек детей.

Фото: акимат СКО

"До этого дня нехватка детских садов в данном районе не позволяла охватить всех ребятишек. Родителям приходилось возить детей в центр города, что создавало неудобства. Теперь эта проблема решена, и малыши посещают современное учреждение рядом с домом", – отметил глава региона.

Фото: акимат СКО

Надо подчеркнуть, что впервые за восемь лет в регионе построен детский сад за счет бюджета. Это уже второе дошкольное учреждение, которое открывают в СКО в текущем году. В октябре распахнул свои двери детский сад в новом микрорайоне Бірлік, построенный на средства спонсоров. Будет построен детский сад в микрорайоне Жас Өркен за счет специального госфонда правительства.

Фото: акимат СКО

‎"Моему сыночку скоро исполнится полтора года, т. е. в следующем году он станет воспитанником этого садика. Я очень рада этому событию. В преддверии Нового года наша семья получила большой подарок от главы государства – государственный садик. Тут такой шикарный дизайн, все очень красиво, аккуратно. Большое спасибо строителям, всем, кто поддержал эту инициативу. Моя семья проживает в микрорайоне Береке семь лет. Раньше нам приходилось возить детей в центр. Уходило очень много времени. Сейчас все займет около 15 минут. Ребенка отвели, можно спокойно идти на работу"‎, – рассказала жительница города Петропавловска Каринэ Шаришева.

Фото: акимат СКО

"‎В садик будет ходить мой сын. Думаю, что ему здесь точно понравится. Словами не описать то, как удобно иметь детский сад рядом с домом. Это минус одна головная боль, не нужно добираться до центра на общественном транспорте или такси. До нашего дома от сада рукой подать. В нем абсолютно все новое, а это тоже огромный плюс"‎, – рассказала жительница города Петропавловска Анастасия Жантасова.



Открытие новых объектов позволит дополнительно охватить дошкольным образованием 600 детей. На сегодня охват детей от двух до шести лет составляет 96%, и наша цель – достичь 100% за счет строительства новых учреждений и расширения действующих детских садов.