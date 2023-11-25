Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как ведется реконструкция аэропорта в Костанае

реконструкция Фото: Пресс-служба министерства транспорта РК
За 9 месяцев 2023 года аэропорт имени Ахмета Байтурсынова обслужил более 251 тыс. пассажиров. На сегодняшний день из Костаная выполняются 19 внутренних авиарейсов в Астану и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба министерства транспорта РК, для увеличения пропускной способности с 200 до 250 пасс/час и улучшения качества обслуживания в воздушной гавани начата реконструкция здания аэровокзала. Также предусмотрено увеличение площади аэровокзала с 5,2 до 8,7 тыс. кв. м.

Работы по основному залу прилета уже завершены, ведется внутренняя отделка, монтаж технического оборудования и устройство лифтового оборудования зала вылета. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

реконструкция аэропорта в Костанае

Фото: Пресс-служба министерства транспорта РК

Реконструкция перрона предусматривает увеличение стоянки для воздушных судов с 2 до 9 единиц, что улучшит транзитный потенциал аэропорта. Укладка асфальтобетонного покрытия запланирована на 2024 год.

Во время рабочего визита в Костанайскую область министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с реконструкцией здания аэровокзала и перрона.

реконструкция аэропорта в Костанае

Фото: Пресс-служба министерства транспорта РК

Ранее сообщалось, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту села Урджар завершили в Абайской области. До этого воздушную гавань капитально не ремонтировали с 2008 года.

Читайте также

солдаты приняли присягу
Военную присягу приняли солдаты Службы госохраны Казахстана
соревнование
В Алматы состоялось открытие чемпионата мира по эстетической групповой гимнастике
автомобили
Атырауским ветеринарным станциям вручены 42 единицы служебного автотранспорта
Елена Беляева
Марат Карабаев Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
снег с дождем обещают в городе
Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Футбол Самая дорогая сборная без Евро
Опубликован рейтинг самых дорогих сборных, которые не поедут на Евро-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления