Как ведется реконструкция аэропорта в Костанае
Как пишет пресс-служба министерства транспорта РК, для увеличения пропускной способности с 200 до 250 пасс/час и улучшения качества обслуживания в воздушной гавани начата реконструкция здания аэровокзала. Также предусмотрено увеличение площади аэровокзала с 5,2 до 8,7 тыс. кв. м.
Работы по основному залу прилета уже завершены, ведется внутренняя отделка, монтаж технического оборудования и устройство лифтового оборудования зала вылета. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года.
Фото: Пресс-служба министерства транспорта РК
Реконструкция перрона предусматривает увеличение стоянки для воздушных судов с 2 до 9 единиц, что улучшит транзитный потенциал аэропорта. Укладка асфальтобетонного покрытия запланирована на 2024 год.
Во время рабочего визита в Костанайскую область министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с реконструкцией здания аэровокзала и перрона.
Фото: Пресс-служба министерства транспорта РК
Ранее сообщалось, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту села Урджар завершили в Абайской области. До этого воздушную гавань капитально не ремонтировали с 2008 года.