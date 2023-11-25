Как ведется реконструкция аэропорта в Костанае

За 9 месяцев 2023 года аэропорт имени Ахмета Байтурсынова обслужил более 251 тыс. пассажиров. На сегодняшний день из Костаная выполняются 19 внутренних авиарейсов в Астану и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба министерства транспорта РК, для увеличения пропускной способности с 200 до 250 пасс/час и улучшения качества обслуживания в воздушной гавани начата реконструкция здания аэровокзала. Также предусмотрено увеличение площади аэровокзала с 5,2 до 8,7 тыс. кв. м.

Работы по основному залу прилета уже завершены, ведется внутренняя отделка, монтаж технического оборудования и устройство лифтового оборудования зала вылета. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта РК

Реконструкция перрона предусматривает увеличение стоянки для воздушных судов с 2 до 9 единиц, что улучшит транзитный потенциал аэропорта. Укладка асфальтобетонного покрытия запланирована на 2024 год.

Во время рабочего визита в Костанайскую область министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с реконструкцией здания аэровокзала и перрона.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта РК

Ранее сообщалось, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту села Урджар завершили в Абайской области. До этого воздушную гавань капитально не ремонтировали с 2008 года.