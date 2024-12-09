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События

Аэропорт Алматы сообщил хорошую новость для пассажиров

Аэропорт Алматы, новость для пассажиров, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 15:38 Фото: аэропорт Алматы
Международный аэропорт Алматы 9 декабря поделился с пассажирами хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о телескопических трапах.

"Рады сообщить, что в Международном аэропорту Алматы для большего комфорта и удобства пассажиров установлены новые телескопические трапы в терминале внутренних рейсов (Т1)", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Телескопический трап (разговорное "рукав") – устройство для сообщения самолета со зданием аэровокзала без промежуточного выхода пассажиров на улицу, разновидность авиационного трапа.

3 декабря 2024 года в аэропорту Алматы рассказали об открытии нового заезда на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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