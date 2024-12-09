Аэропорт Алматы сообщил хорошую новость для пассажиров

Международный аэропорт Алматы 9 декабря поделился с пассажирами хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о телескопических трапах.

"Рады сообщить, что в Международном аэропорту Алматы для большего комфорта и удобства пассажиров установлены новые телескопические трапы в терминале внутренних рейсов (Т1)", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Телескопический трап (разговорное "рукав") – устройство для сообщения самолета со зданием аэровокзала без промежуточного выхода пассажиров на улицу, разновидность авиационного трапа.

3 декабря 2024 года в аэропорту Алматы рассказали об открытии нового заезда на пандус в зону вылета на второй этаж со стороны улицы Ахметова.