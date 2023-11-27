АРРФР внедряет систему риск-ориентированного надзора за субъектами рынка микрофинансирования

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка начата поэтапная реализация мероприятий по внедрению в 2024 году риск-ориентированного надзора за субъектами рынка микрофинансирования.

В целях недопущения ущемления прав и интересов потребителей услуг микрокредитования в 2020 году все субъекты микрокредитования, включая ломбарды, кредитные товарищества, а также компании онлайн-кредитования были включены в периметр регулирования Агентства и, начиная с 2021 года, введено лицензирование микрофинансовой деятельности.

После введения лицензирования произошло существенное укрепление системы регулирования на рынке микрофинансирования, что позволило упорядочить деятельность его участников и повысить защиту прав потребителей услуг. Так, были установлены пруденциальные нормативы, стандарты деятельности микрофинансовых организаций при выдаче микрокредитов, квалификационные требования к безупречной репутации руководящих работников и учредителей, требования по формированию финансовой и регуляторной отчетности и предоставлению информации о выданных займах в кредитные бюро, соблюдения процедур ПОД/ФТ.

Вместе с тем, рост количества субъектов микрокредитования по всей территории страны и их способность быстро адаптироваться к меняющимся внешним условиям с сопутствующими этому рисками приводит к необходимости модификации режима регулирования АРРФР.

В первую очередь, необходимо установить требования к системам управления рисками (СУР) в микрофинансовых организациях. В рамках СУР будут предусмотрены высокие требования к корпоративному управлению и бизнес-процессам микрофинансовых организаций, включая адекватную систему управления кредитными, операционными и комплаенс рисками. Повысится ответственность организаций за их действия, и несоблюдение требований будет служить основанием для отзыва лицензии.

Во-вторых, будет внедрена надзорная методология по определению риск-профиля микрофинансовых организаций аналогично модели SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), используемой в надзоре за банками. В рамках данной модели будет осуществляться последовательная оценка профилей рисков, с которыми сталкиваются микрофинансовые организации, а также их способность должным образом управлять этими рисками. Результаты надзорной оценки будут использованы АРРФР для определения интенсивности и глубины надзорных мер в отношении субъекта надзора.

Также рассматривается вопрос внедрения института саморегулирования, который позволит эффективно распределить ограниченные надзорные ресурсы регулятора. Как показывает международная практика, СРО могут быть наделены полномочиями по контролю регуляторной отчетности, рассмотрению жалоб граждан, проведению проверок и инициированию отзыва лицензий в отношении субъектов с небольшим объемом активов. При этом АРРФР продолжит прямое регулирование и надзор в отношении крупных микрофинансовых организаций, а также деятельности самих СРО.

Полноценный переход на риск-ориентированный надзор на основании лучшей международной практики повысит эффективность регулятора в идентификации негативных изменений в финансовом состоянии микрофинансовых организаций на ранних стадиях их возникновения, а также возможность оперативного реагирования АРРФР на ситуацию.