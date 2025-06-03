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Финансы

АРРФР объявило конкурс на занятие вакантных должностей

АРРФР набирает сотрудников, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 15:39 Фото: freepik
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка объявлен конкурс на занятие вакантных должностей служащих агентства.

Конкурс состоит из тестирования и собеседования. Документы для участия можно подать в период с 29 мая по 12 июня 2025 года включительно.

К участию в нем приглашаются как выпускники, завершившие обучение в зарубежных высших учебных заведениях, в магистратуре Национального банка, магистратуре АОО "Назарбаев Университет", так и специалисты с определенным стажем работы (в зависимости от вакантной должности).

Кроме того, требуются специалисты, имеющие минимум 1-й уровень международных сертификатов FRM, CFA и (или) 4-й уровень международного сертификата ACCA. К участию в конкурсе также допускаются специалисты, владеющие иностранным языком (наличие международного сертификата IELTS – не ниже 6 из 9, TOEFL IBT – 80 из 120, TCF 400 (В2) из 699, СILS 1, HSK 6 уровень из 11).

При отборе кандидатов будут учитываться не только соответствующее образование и высокий уровень квалификации, но и наличие международных финансовых и языковых сертификатов, а также потенциал претендента на вакантную должность.

Также лица, желающие принять участие в конкурсе, могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научные публикации, характеристики, рекомендации с предыдущего места работы).

С подробной информацией об условиях конкурса можно ознакомиться на сайте АРРФР.

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Айсулу Омарова
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