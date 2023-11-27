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Законодательство РК

13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге

13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге Фото: gov.kz
Сотрудники прокуратуры Акмолинской области выявили факты использования поддельных дипломов, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе отметили, что проведен анализ соблюдения действующего законодательства при предоставлении мер социальной поддержки в рамках государственной программы "С дипломом в село".

"По ее результатам выявлены лица, получившие льготы с помощью поддельных дипломов и нарушившие договорные обязательства. Так, в 2021 году гражданка "К." по поддельному диплому трудоустроилась учителем биологии в учебном заведении Атбасарского района. В 2022 году в целях получения имущественных благ она воспользовалась тем же поддельным дипломом и приняла участие в программе (получив 4,9 млн тенге). Аналогичной схемой воспользовались еще 12 "специалистов" в сфере образования. Общая сумма ущерба составила более 30 млн тенге", – говорится в сообщении 27 ноября 2023 года.

В настоящее время органами уголовного преследования проводятся следственные мероприятия, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В ведомстве напомнили, что для привлечения молодых специалистов в сельскую местность с 2009 года по всей стране реализуется государственная программа "С дипломом в село", которая предоставляет возможность получить льготные кредиты и безвозмездные пособия специалистам.

"За последние годы в сельских местностях страны дефицит кадров был значительно нивелирован, однако отдельные лица под видом "специалистов" незаконно обогащались за счет бюджетных средств, пользуясь льготными условиями".Прокуратура Акмолинской области

В начале октября 2023 года сообщалось, что девять педагогов с поддельными дипломами работали в образовательных учреждениях Улытауской области. Эти факты выявили сотрудники Антикоррупционной службы региона. Подробности по ссылке.

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