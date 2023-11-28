Стрессовые активы будут реализованы через электронные площадки

С целью развития инфраструктуры рынка стрессовых активов в этом году Агентством разработаны законодательные поправки.

Они направлены на установление:

1. обязательных функциональных и технических требований к электронным торговым площадкам;

2. обязанности банков, микрофинансовых организаций и иных участников рынка по продаже стрессовых активов через электронные торговые площадки;

3. полномочий Агентства по аккредитации и регулированию операторов электронных торговых площадок.



Помимо этого, нормативно-правовыми актами Агентства будет регулироваться порядок выдачи разрешений на создание цифровых платформ, а также будут введены требования к информационной безопасности и проведению торгов на цифровых платформах.

Внедрение системы продажи стрессовых активов через электронные площадки имеет ряд важных преимуществ. Оно способствует более широкому доступу к информации о проблемных активах и способствует увеличению конкуренции между потенциальными покупателями. Этот шаг важен для сокращения рисков и улучшения управления проблемными активами в экономике.

Согласно этим нововведениям, банки, микрофинансовые организации и другие кредитные учреждения будут обязаны продавать взысканное имущество, а также права требования по договорам банковских займов и микрокредитов через электронные площадки. Это обеспечит прозрачность сделок и способствует формированию справедливых рыночных цен на эти активы.

Электронные площадки, получившие разрешение от Агентства, будут обязаны предоставить доступ к инфраструктуре для потенциальных продавцов и покупателей, что позволит эффективно осуществлять торги по имуществу, ранее взысканному в счет погашения задолженности, а также правами требования по договорам банковского займа и микрокредиту.

Одним из ключевых требований для деятельности цифровых платформ, установленных в новых законодательных изменениях, является регистрация юридического лица. Такие организации должны быть созданы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иметь организационно-правовую форму акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью.

Торги на цифровых платформах будут открыты для всех заинтересованных инвесторов, включая финансовые компании и частных инвесторов в лице юридических и физических лиц, в том числе иностранных инвесторов.

Важно отметить, что продажа частным инвесторам займов, выданных физическим лицам, банковским законодательством запрещена.

Единое регулирование операторов электронных площадок по продаже проблемных активов необходимо для обеспечения защиты прав заемщиков, чьи обязательства будут реализовываться через электронные площадки. Поэтому законодательные поправки и детальные требования на уровне НПА Агентства предусматривают наличие у Агентства полномочий по выявлению нарушений и применение соответствующих мер в случае необходимости.

Законодательные изменения, которые были разработаны Агентством, будут приняты до конца текущего года.