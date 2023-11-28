Более 60 местных сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств реализовывают продукцию на ярмарке в Уральске

Сельскохозяйственные ярмарки в Уральске пользуются спросом у горожан. Акиматом города для товаропроизводителей созданы все условия: определены центральные площадки для продажи сельскохозяйственной продукции, предоставлены бесплатные места.

Единственное условие – организовать продажу по оптовым ценам, то есть минимум на 10-15% ниже рыночной цены.

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата города Уральск Мейрама Хаирова, акимат города придерживается изначальной цели проведения подобных ярмарок – вся сельскохозяйственная продукция должна продаваться по доступным для населения ценам.

"В текущем году было организовано 45 сельскохозяйственных ярмарок, где свыше 60 местных товаропроизводителей предоставляли свою продукцию потребителям без посредников. Большая часть ярмарок была организована по ул. Ихсанова, в п. Зачаганске и в других точках областного центра. Было реализовано 1446,4 тонны различной продукции, в том числе 198,3 тонны мяса, 11,9 тонны рыбы, 1148,6 тонны овощебахчевых продуктов, 14,8 тонны молока, 17,4 тонны колбасы, 22,5 тонны макаронных изделий, 842,4 тысячи штук яиц и другие товары. При хороших погодных условиях планируется проведение ярмарок до конца года". Мейрам Хаиров

Хорошая традиция проведения подобных сельскохозяйственных ярмарок должна придерживаться норм закона. Согласно статье 24 Закона РК "О защите прав потребителя", продавец (изготовитель) обязан указывать стоимость товара, оформленного ярлыком цен, выставленного во внутренних и внешних витринах торгового объекта, в тенге, а также обеспечить условия хранения товара.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Департамент торговли и защиты прав потребителей Западно-Казахстанской области совместно с местными исполнительными органами проводит информационную работу с продавцами, раздавая памятки, в которых говорится о необходимости размещения ценников к каждому товару.

"Но это требование соблюдается не всеми субъектами предпринимательства, несмотря на то, что наличие указанной цены, в первую очередь, удобно всем участникам торговли. За реализацию товара в ходе ярмарки без указания цены департаментом к административной ответственности привлечены 4 субъекта предпринимательства. До привлечения к ответственности всем товаропроизводителям, участвующим в ярмарках, ранее был выдан информационный материал об обязательном указании цены продаваемого товара". Руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова

Напомним, что статьей 193 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" за реализацию товара без указания цены в тенге предусмотрена административная ответственность продавца.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Согласно части 4 вышеуказанной статьи Кодекса предусмотрен штраф в следующих размерах: на субъектов малого предпринимательства – в размере 6, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 10, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 30 месячных расчетных показателей. А согласно части 5 вышеуказанной статьи Кодекса – если субъектом предпринимательства деяние совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, то на субъект предпринимательства накладывается штраф уже в значительно крупных размерах – 65, 125 и 200 МРП, соответственно.