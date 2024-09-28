480 тонн сельскохозяйственной продукции привезли на ярмарку в Акмолинской области

В Кокшетау состоялась сельскохозяйственная ярмарка, на которой был представлен широкий ассортимент продуктов, привлекая на центральную площадь города тысячи посетителей, сообщает Zakon.kz.

В Управлении внутренней политики областного центра рассказали, что традиционным становится участие в ярмарке сельхозпроизводителей Таджикистана. В августе 2024 года в Астане состоялась ярмарка-выставка из Таджикистана согласно договоренности между президентами двух республик – Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона.

Теперь Кокшетау стал вторым городом в стране, где развернулось настоящее разнообразие красок осенних даров. В предлагаемом таджикскими фермерами перечне представлены разнообразные сорта винограда, яблок, груш и других овощей и фруктов. Также горожане могли приобрести мед, сухофрукты и консервированную продукцию – соки, помидоры, огурцы, горный лук Анзур.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Свою продукцию представили и акмолинские аграрии. Они привезли на ярмарку более 40 наименований свежей продукции. Продавали мясную продукцию по 2500-2800 тенге. Кроме того, здесь можно было купить рыбу, картофель и овощи по цене 100-120 тенге, яйца, мед и продукцию пчеловодства, кондитерские и макаронные изделия, а также другие продукты питания.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

По словам замакима Акмолинской области Мурата Балпана, традиционную ярмарку горожане с нетерпением ждут.

"Сегодня ярмарку проводим в преддверии Дня пожилых людей. В ней принимают участие девять районов и Кокшетау. На этот раз мы расширили круг участников. По приглашению акима Акмолинской области прибыли товаропроизводители из Таджикистана, которые привезли сельхозпродукцию, включающую свежие фрукты и овощи. Это отличная возможность для работников АПК двух стран познакомиться друг с другом и расширить рынки сбыта, а для жителей – купить экологически чистые продукты. Аналогичные ярмарки будут продолжены, а 29 октября планируем провести такое мероприятие для жителей столицы", – отметил Мурат Балпан.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Возле мест, где продавали продукцию фермеров из Таджикистана, было многолюдно.

"Мы привезли 30 видов сельскохозяйственной продукции, общий объем которой составил более 400 тонн. В будущем по поручению правительства нашей страны мы будем проводить такие ярмарки в Акмолинской и других областях Казахстана", – подчеркнул директор Агентства по экспорту при правительстве Республики Таджикистан ГУП "Таджагропромэкспорт" Ифтихор Шокиров.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Ярмарка по обыкновению привлекла большое количество людей, ведь продукты здесь можно было купить по ценам ниже рыночных. Горожане активно разбирали продовольственные товары.

"Ассортимент продукции хороший, товар свежий. Я купила молочку, мясо, несколько десятков яиц, мед на зиму. Цены приятные, смогла сэкономить. Вся продукция отличная. Спасибо, что такие ярмарки проводят", – рассказала жительница Кокшетау Замария Жакеева.