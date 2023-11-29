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Вступившему в ЧВК "Вагнер" казахстанцу вынесли приговор в Караганде

Вступил в ЧВК "Вагнер": казахстанцу вынесли приговор Фото: Zakon.kz
Казахстанцу, вступившему в частную военную компанию "Вагнер", вынесли приговор в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды 29 ноября 2023 года, мужчина обвинялся по статье 170части 3 УК, а именно в участии в качестве наемника в конфликте и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства.

"Подсудимый Ш. в марте этого года, находясь у себя дома в поселке Топар Карагандинской области, через сеть "ВКонтакте" узнал и в дальнейшем согласился за хорошее денежное вознаграждение вступить в частную военную компанию "Вагнер" для участия в действиях на территории Украины. В дальнейшем, выехав на территорию России, вступил в ряды вышеуказанной ЧВК, где осуществлял военную подготовку. В конце апреля направлен в город Бахмут, расположенный на территории Украины, где принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины".Пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды

После ранения его комиссовали.

В суде добавили, что, кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемого правонарушения подтверждается письменными материалами дела, которые никем не оспариваются и признаются достоверными, относимыми и допустимыми.

Прокурор просил суд о назначении Ш. наказания в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наемника.

Защита просила суд назначить наказание подсудимому, не связанное с лишением свободы. Санкция части 3 статьи 170 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

В результате суд признал смягчающим вину обстоятельством Ш. чистосердечное раскаяние. Между тем отягчающих вину обстоятельств в действиях подсудимого судом не установлено. 

С учетом указанного суд применил правила статьи 55 части 2 пункта 2) УК, согласно которой при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания при совершении тяжкого преступления не может превышать двух третей, что составляет 6 лет 8 месяцев.

"Приговором суда от 28 ноября 2023 года Ш. назначено 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наемника".Пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды

Приговор суда вступил в законную силу.

В мае 2023 года сообщалось о другом казахстанце. Тогда его в Украине суд приговорил к девяти годам тюрьмы по обвинению в наемничестве в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

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