19 мая 2025 года в Астане Ерлану Кожагапанову вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Экс-вице-министра культуры и спорта осудили к 3 годам лишения свободы. Вторую подсудимую, гендиректора Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозову, приговорили к 5 годам лишения свободы.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Меру пресечения в виде содержания под стражей сохранить, лишить Кожагапанова государственной награды в виде ордена "Айбын" II степени... ...Коккозову признать виновной и назначить наказание сроком 5 лет в учреждении средней безопасности. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей, взять Коккозову под стражу в зале суда", – зачитал судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Канат Тобагалиулы.

Гражданский иск Министерства туризма и спорта суд удовлетворил частично: в части взыскания ущерба с Ерлана Кожагапанова отказано, с Ляззат Коккозовой будет взыскано в счет возмещения материального ущерба свыше 1 млрд тенге.

"Кожагапанов, будучи вице-министром культуры и спорта, использовал свое служебное положение в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде повышения ведомственных показателей и карьерного роста путем лоббирования подрядной организации, утвердил завышенные сметы расходов, дал указания по заключению договора, беспрепятственному подписанию актов выполненных работ и выплате денег, повлекшие тяжкие последствия в виде ущерба государству в особо крупном размере. Коккозова представила искусственно завышенную смету расходов. При этом из утвержденных 2,9 млрд тенге по организации и проведению форума совершила хищение 1 млрд 9,9 млн тенге, причинив ущерб государству в особо крупном размере", – пояснил судья.

Суд сохранил наложенный арест на активы Коккозовой. Это 4,8 млн тенге, 2 800 долларов, криптовалюта, несколько квартир и земельных участков, частный дом, крестьянское хозяйство, гараж, автомобили Toyota LC Prado, Toyota Camry и Toyota Hiace для обеспечения иска о возмещении ущерба.

В рамках дела стало известно, что у Кожагапанова арестовали биткоины и другую криптовалюту, несколько гаражей в Алматы, 2,7 млн тенге, 30 тыс. долларов, частные дома, квартиры, парковочные места, Lexus RX 500 белого цвета 2020 года и Mercedes-Benz GLC 250 2018 года, принадлежащий жене экс-вице-министра. Судья отменил арест на эти активы.

Ерлана Кожагапанова задержали в марте 2024 года. Его обвинили по делу о хищении 1 млрд тенге при организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске. Бывший вице-министр культуры и спорта был предан суду по ст. 361 ч. 4 п. 3 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК, руководитель Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозова – по ст. 190 ч. 4 п. 2 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РК.