#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
События

Ерлану Кожагапанову вынесли приговор

Экс-вице министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 10:31 Фото: primeminister.kz
19 мая 2025 года в Астане Ерлану Кожагапанову вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Экс-вице-министра культуры и спорта осудили к 3 годам лишения свободы. Вторую подсудимую, гендиректора Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозову, приговорили к 5 годам лишения свободы.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Меру пресечения в виде содержания под стражей сохранить, лишить Кожагапанова государственной награды в виде ордена "Айбын" II степени... ...Коккозову признать виновной и назначить наказание сроком 5 лет в учреждении средней безопасности. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей, взять Коккозову под стражу в зале суда", – зачитал судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Канат Тобагалиулы.

Гражданский иск Министерства туризма и спорта суд удовлетворил частично: в части взыскания ущерба с Ерлана Кожагапанова отказано, с Ляззат Коккозовой будет взыскано в счет возмещения материального ущерба свыше 1 млрд тенге.

"Кожагапанов, будучи вице-министром культуры и спорта, использовал свое служебное положение в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде повышения ведомственных показателей и карьерного роста путем лоббирования подрядной организации, утвердил завышенные сметы расходов, дал указания по заключению договора, беспрепятственному подписанию актов выполненных работ и выплате денег, повлекшие тяжкие последствия в виде ущерба государству в особо крупном размере. Коккозова представила искусственно завышенную смету расходов. При этом из утвержденных 2,9 млрд тенге по организации и проведению форума совершила хищение 1 млрд 9,9 млн тенге, причинив ущерб государству в особо крупном размере", – пояснил судья.

Суд сохранил наложенный арест на активы Коккозовой. Это 4,8 млн тенге, 2 800 долларов, криптовалюта, несколько квартир и земельных участков, частный дом, крестьянское хозяйство, гараж, автомобили Toyota LC Prado, Toyota Camry и Toyota Hiace для обеспечения иска о возмещении ущерба.

В рамках дела стало известно, что у Кожагапанова арестовали биткоины и другую криптовалюту, несколько гаражей в Алматы, 2,7 млн тенге, 30 тыс. долларов,  частные дома, квартиры, парковочные места, Lexus RX 500 белого цвета 2020 года и Mercedes-Benz GLC 250 2018 года, принадлежащий жене экс-вице-министра. Судья отменил арест на эти активы. 

Ерлана Кожагапанова задержали в марте 2024 года. Его обвинили по делу о хищении 1 млрд тенге при организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске. Бывший вице-министр культуры и спорта был предан суду по ст. 361 ч. 4 п. 3 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК, руководитель Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозова – по ст. 190 ч. 4 п. 2 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РК. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Бауыржан Муканов
Читайте также
Схема хищения 700 млн тенге довела чиновницу в Алматинской области до тюрьмы
События
11:00, Сегодня
Схема хищения 700 млн тенге довела чиновницу в Алматинской области до тюрьмы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: