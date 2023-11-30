Сроки исковой давности по делам против СМИ: Мажилис одобрил законопроект

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении законопроект "О масс-медиа", а также пакет поправок, которыми предусматривается срок исковой давности к СМИ, вводится градация запросов журналистов и внедряются пресс-карты, сообщает Zakon.kz.

Представляя документ депутатам, министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала, что одним из новшеств является установление бессрочного периода исковой давности к опубликованным материалам в СМИ.

"Но в ходе долгого обсуждения с представителями СМИ принято решение о закреплении трехлетнего срока исковой давности, чтобы не допустить нарушения личных прав граждан". Аида Балаева

Также предусматривается четкая градация видов запросов журналистов и сроков предоставления ответов на них. Касательно последнего, то сокращаются сроки предоставления письменных ответов с семи до пяти рабочих дней.

"В целях борьбы с незаконными устройствами спутниковой информации предусматривается субсидирование на установку собственных официальных отечественных устройств. То есть эта норма будет осуществляться путем отказа от принципа наказаний и наоборот создания условий для отечественного предпринимательства в данном направлении". Аида Балаева

Вдобавок для того, чтобы государственный информационный заказ стал более эффективный вводится грантовое финансирование. В первую очередь оно будет ориентировано на творческую составляющую проекта.

Для автоматизации процессов аккредитации журналистов для участия в различных мероприятиях предлагается введение пресс-карт.

При обсуждении вопроса внедрения пресс-карт у депутатов возникли сомнения насчет целесообразности этой нормы. В частности, по мнению Айдоса Сарыма, это ограничивает представителей СМИ в правах. Он подчеркнул, что медиа-сообщество выражало особое недовольство и высказывались против введения пресс-карт.

"Представители медиа-сообщества открыто заявляют о своем недовольстве касательно пресс-карты. По мнению журналистов, принятие нормы может привести к разделению, обделению журналистов, вызвать неравенство и ограничить их права. Мы депутаты "Аманат" против такой нормы. Мы считаем, что нельзя ограничивать права, мы выражаем обеспокоенность. Ваша позиция?" – спросил депутат у главы ведомства.

Но Аида Балаева полагает, что норма с пресс-картами никоим образом не ограничивает права журналистов.

"По поводу пресс-карты. Эта норма никак не ограничивает и не нарушает права журналистов. В рабочем плане министерства на 2024 год, чтобы охватить все вопросы, мы составили медиа-план, куда включили предусматривающие рассмотрение этого вопроса мероприятия. Также учет регистрации СМИ, аккредитации, ее автоматизации. С этой точки зрения в такой век цифровых технологий мы будем проводить работу по автоматизации. Эта норма направлена на упрощение работы. Норма, которая подверглась горячему обсуждению, была именно эта норма. До второго чтения этот вопрос будет всесторонне изучен. Мы не собираемся категорически внедрять. Еще она будет обсуждаться и учитываться мнение журналистов", – пообещала она.

Также депутаты одобрили к основному законопроекту пакет сопутствующих поправок "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа".

Проект закона "О масс-медиа" и концепция к нему была презентована в январе этого года. Как ранее сообщалось, закон регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы СМИ в соответствии с Конституцией РК.

16 марта 2022 года на совместном заседании палат Парламента РК президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане нужно пересмотреть закон о СМИ. Глава государства отмечал, что "СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы".

