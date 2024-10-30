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Законопроект по вопросам биржевой торговли одобрил во втором чтении Мажилис

Биржевые индексы , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 15:36 Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 30 октября одобрили во втором чтении законопроект по вопросам биржевой торговли, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, для обеспечения прозрачности торгов товарные биржи будут обязаны раскрывать информацию по участникам и сделкам после подведения итогов. Это обеспечит для казахстанских производителей доступ к прозрачным торговым инструментам.

Кроме того, исключаются торги нестандартизированными товарами, которые используются исключительно недропользователями, с переводом их торговли на электронные торговые площадки. Благодаря этому отечественные товаропроизводители получат беспрепятственный доступ к закупкам.

Помимо этого ужесточаются регуляторные требования к биржам и усиливается государственный контроль. В этой связи предлагается исключить товарные биржи из категории субъектов микро- и малого предпринимательства, а также ввести лицензирование брокеров и клиринговых центров.

Также расширяется государственный контроль со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции: оно сможет приостанавливать лицензии товарных бирж, при этом вести реестр недобросовестных участников биржевых торгов.

Правительство будет определять перечень товарных бирж на конкурсной основе, на которых будут торговать социально значимыми биржевыми товарами. Перечень последних будет утверждать Министерство торговли и интеграции, в него войдут уголь, пшеница, нефтепродукты и ряд продовольственных товаров.

Подробнее о поправках по вопросам биржевой торговли можно прочитать здесь. 

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Законодательство Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год Биржи Торговля Законопроекты
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