#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
530.47
613.75
6.56
Происшествия

В ВКО спасатели предотвратили крупный пожар на территории ТОО

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 17:15 Фото: скриншот видео
В селе Октябрьское Восточно-Казахстанской области загорелись семена подсолнечника в сушильном агрегате на территории одного из ТОО, сообщает Zakon.kz.

После поступления сигнала к месту происшествия направили подразделения ДЧС и ауыл құтқарушылары. На месте организовали штаб пожаротушения и определили основные направления ликвидации, сообщили в МЧС 1 ноября 2025 года.

Благодаря оперативным действиям пожарных и добровольных спасателей распространение огня удалось быстро остановить. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В конце октября крупный пожар потушили в производственном цехе в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Грузовики загорелись на территории ТОО в Актобе
11:48, 27 июля 2025
Грузовики загорелись на территории ТОО в Актобе
Пожар на маслозаводе потушили спасатели в ВКО
08:30, 07 февраля 2025
Пожар на маслозаводе потушили спасатели в ВКО
КАМАЗ загорелся на трассе в ВКО
20:29, 30 сентября 2024
КАМАЗ загорелся на трассе в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: