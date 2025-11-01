В ВКО спасатели предотвратили крупный пожар на территории ТОО

В селе Октябрьское Восточно-Казахстанской области загорелись семена подсолнечника в сушильном агрегате на территории одного из ТОО, сообщает Zakon.kz.

После поступления сигнала к месту происшествия направили подразделения ДЧС и ауыл құтқарушылары. На месте организовали штаб пожаротушения и определили основные направления ликвидации, сообщили в МЧС 1 ноября 2025 года.

Благодаря оперативным действиям пожарных и добровольных спасателей распространение огня удалось быстро остановить. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В конце октября крупный пожар потушили в производственном цехе в Астане.