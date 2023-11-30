На слухи о покупке французских боевых самолетов отреагировали в Минобороны Казахстана

Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению (главный инженер) – начальник главного управления вооружения Ержан Нильдибаев в СЦК 30 ноября 2023 года опроверг слухи о покупке Казахстаном французских боевых самолетов Rafale, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что эта информация распространилась в Сети, однако не соответствует действительности.

"Хочу вас огорчить, никаких переговоров по данному вопросу не проводилось. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая. Поэтому считаем, что, выбирая в вопросе "цена – качество", мы пока остановились на самолете Су-30СМ". Ержан Нильдибаев

26 ноября 2023 года стало известно, что французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation хотела бы продать боевые самолеты Rafale Казахстану и Узбекистану.

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Сообщалось, что компания уже изучает возможности в данных регионах. Уточнялось, что в этом и заключался весь смысл поездки Эммануэля Макрона в Казахстан, а затем в Узбекистан 1 и 2 ноября. Подробности по ссылке выше.