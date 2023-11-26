Французская компания изучает возможность продажи Казахстану боевых самолетов

Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation хотела бы продать боевые самолеты Rafale Казахстану и Узбекистану, сообщает Zakon.kz

Как пишет газета Tribune со ссылкой на источники, компания уже изучает возможности в данных регионах. Уточняется, что в этом и заключался весь смысл поездки Эммануэля Макрона в Казахстан, а затем в Узбекистан 1 и 2 ноября. Эта короткая поездка главы французского государства произошла после визитов во Францию ​​президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 21 и 22 ноября 2022 года, а затем вслед за визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 и 30 ноября.

"По словам нескольких источников, Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно изучает эти две страны Центральной Азии, с которыми Франция желает углубить двусторонние отношения...", – информирует издание.

Издание отмечает, что перспектива компании в Казахстане, в сравнении с Узбекистаном, "кажется гораздо более отдаленной".

"Успех французского авиапроизводителя в Астане стал бы огромным сюрпризом", – отмечается в сообщении газеты.

Согласно данным газеты, сотрудники Dassault Aviation, отвечающие за экспорт, все чаще летают в Ташкент.

Ранее сообщалось, что Франция построит на юге Казахстана ветровую электростанцию.