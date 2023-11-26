Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Французская компания изучает возможность продажи Казахстану боевых самолетов

самолеты Франции Фото: wikimedia.org
Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation хотела бы продать боевые самолеты Rafale Казахстану и Узбекистану, сообщает Zakon.kz

Как пишет газета Tribune со ссылкой на источники, компания уже изучает возможности в данных регионах. Уточняется, что в этом и заключался весь смысл поездки Эммануэля Макрона в Казахстан, а затем в Узбекистан 1 и 2 ноября. Эта короткая поездка главы французского государства произошла после визитов во Францию ​​президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 21 и 22 ноября 2022 года, а затем вслед за визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 и 30 ноября.

"По словам нескольких источников, Dassault Aviation в течение нескольких месяцев активно изучает эти две страны Центральной Азии, с которыми Франция желает углубить двусторонние отношения...", – информирует издание.

Издание отмечает, что перспектива компании в Казахстане, в сравнении с Узбекистаном, "кажется гораздо более отдаленной".

"Успех французского авиапроизводителя в Астане стал бы огромным сюрпризом", – отмечается в сообщении газеты.

Согласно данным газеты, сотрудники Dassault Aviation, отвечающие за экспорт, все чаще летают в Ташкент.

Ранее сообщалось, что Франция построит на юге Казахстана ветровую электростанцию.

Читайте также

штормовое предупреждение
Из-за сильного шторма в Крыму 27 ноября объявили выходным днем
коров предлагают использовать для костных трансплантатов
Использовать коров в качестве доноров зубных имплантов предложили ученые
Франция
Беспорядки вспыхнули во Франции после смерти подростка
Елена Беляева
Казахстан Узбекистан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Баян Алагузова
Вы как нелюбимый муж: Баян Алагузова обратилась к хейтерам
Футбол Самая дорогая сборная без Евро
Опубликован рейтинг самых дорогих сборных, которые не поедут на Евро-2024
вспышка на Солнце
На Земле наблюдается магнитная буря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления