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"Отбасы банк" признан гендерным чемпионом

"Отбасы банк" признан гендерным чемпионом Фото: carecprogram.org
"Отбасы банк" единственный из Казахстана получил награду от программы Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС) за активное продвижение гендерного равенства в стране.

Премией ЦАРЭС банк удостоен за успешную реализацию женской жилищной программы "Ұмай". В течение трех лет данный проект помог отметить новоселье более 3 500 жительницам Казахстана не только в крупных мегаполисах, но и в областных центрах и небольших городах.

"Гендерное равенство – одно из важнейших прав человека, оно играет ключевую роль в обеспечении мира и согласия в обществе. Его основа – экономическое равенство. Поэтому "Отбасы банк" прилагает все усилия, чтобы еще больше женщин становились владелицами собственного жилья".Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова

На протяжении всей своей профессиональной деятельности Ляззат Ибрагимова активно продвигает идеи гендерного равенства в Казахстане. Под ее руководством, фонд "Даму" запустил первую в Центральной Азии кредитную линию в рамках меры по поддержке субъектов женского предпринимательства за счет средств Еропейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). В 2016 году глава ЕБРР Сума Чакрабарти вручил Ляззат Ибрагимовой награду за продвижение гендерного равенства.

Фото: carecprogram.org

Программа "Ұмай", которую Отбасы банк реализует в сотрудничестве с Азиатским банком развития, помогла женщинам из разных сфер деятельности и с разным достатком обрести собственное жилье.

"Приверженность ESG-принципам является стратегическим выбором "Отбасы банка" для обеспечения дальнейшего устойчивого развития на благо общества и окружающей среды. Поэтому банк будет активно поддерживать позицию по "зеленому финансированию", гендерному равенству, а также по вопросам поддержки молодежи".Директор департамента планирования и стратегического анализа Отбасы банка Алена Финогенова

Премия ЦАРЭС выделяет лидеров, внесших значительный вклад в развитие современного общества.

ЦАРЭС – это партнерство 11 стран (Афганистан, Монголия, Азербайджан, Пакистан, КНР, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан) и партнеров по развитию (Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Исламский банк развития, Программа развития ООН, Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), работающих вместе в целях содействия развитию посредством сотрудничества, ведущего к ускорению экономического роста и сокращению бедности.

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