Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Партнерство с Яндекс Такси принесло водителям и таксопаркам Казахстана более 400 млрд тенге

Партнерство с Яндекс Такси принесло водителям и таксопаркам Казахстана более 400 млрд тенге Фото: Яндекс Такси
С января по ноябрь 2023 года совокупный доход водителей-партнеров Яндекс Такси и подключенных к сервису таксопарков в Казахстане превысил 400 миллиардов тенге. Это в 1,5 раза больше, чем за те же 11 месяцев прошлого года.

Эта сумма включает доход водителей и таксопарков в 20 городах за совершенные поездки, с учетом выплат по программе мотиваций и за вычетом комиссии сервиса.

По данным за октябрь 2023 года, в Казахстане заказы сервиса выполняли более 200 тысяч водителей. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Для подавляющего большинства водителей такси – это подработка, за счет которой в свободное от основной работы время они могут увеличить совокупный доход семьи. Почти для четверти водителей такси – основной источник дохода.

Ранее сообщалось, что доход казахстанских таксистов более чем вдвое превысил медианную зарплату по стране. Средняя выручка водителя такси в Казахстане, принимающего заказы через агрегатор, составляет 493 тыс. тенге в месяц, подсчитал фонд Urban Forum. В то же время, медианная зарплата в Казахстане (половина людей зарабатывают сумму меньше, вторая половина — больше) равняется 204 тыс. тенге.

Читайте также

Идеи в дело: официальный старт сезона бизнес-проектов Enactus Kazakhstan дан на форуме в Алматы
В Алматы стартовал сезон бизнес-проектов Enactus Kazakhstan
"Отбасы банк" признан гендерным чемпионом
"Отбасы банк" признан гендерным чемпионом
"Астана" – "Динамо Загреб": хозяева побегут забивать
"Астана" – "Динамо Загреб": хозяева побегут забивать
Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: