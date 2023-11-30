Партнерство с Яндекс Такси принесло водителям и таксопаркам Казахстана более 400 млрд тенге

С января по ноябрь 2023 года совокупный доход водителей-партнеров Яндекс Такси и подключенных к сервису таксопарков в Казахстане превысил 400 миллиардов тенге. Это в 1,5 раза больше, чем за те же 11 месяцев прошлого года.

Эта сумма включает доход водителей и таксопарков в 20 городах за совершенные поездки, с учетом выплат по программе мотиваций и за вычетом комиссии сервиса.

По данным за октябрь 2023 года, в Казахстане заказы сервиса выполняли более 200 тысяч водителей. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Для подавляющего большинства водителей такси – это подработка, за счет которой в свободное от основной работы время они могут увеличить совокупный доход семьи. Почти для четверти водителей такси – основной источник дохода.

Ранее сообщалось, что доход казахстанских таксистов более чем вдвое превысил медианную зарплату по стране. Средняя выручка водителя такси в Казахстане, принимающего заказы через агрегатор, составляет 493 тыс. тенге в месяц, подсчитал фонд Urban Forum. В то же время, медианная зарплата в Казахстане (половина людей зарабатывают сумму меньше, вторая половина — больше) равняется 204 тыс. тенге.