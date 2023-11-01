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Возврат активов: 945 млрд тенге вернули в Казахстан

Возврат активов: 945 млрд тенге вернули в Казахстан Фото: pixabay
Активы на сумму 945 миллиардов тенге вернули в Казахстан, в том числе 600 миллионов долларов из-за рубежа. Об этом заявил 1 ноября 2023 года премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов озвучил новую сумму по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа.

"По информации Генпрокуратуры, уже возвращено активов на общую сумму 945 млрд тенге, в том числе порядка 600 млн долларов – из-за рубежа, и эта работа продолжается", – сказал глава Кабмина.

По его словам, в Казахстане принят специальный закон о возврате незаконных активов и созданы специальный комитет при Генеральной прокуратуре, а также специальная комиссия во главе с премьер-министром.

"В состав комиссии вошли ряд руководителей, в том числе правоохранительных органов, а также депутаты Парламента и видные общественные деятели. Состав комиссии не засекречен, он опубликован. Находится в свободном доступе. Что касается реестра, мы его не публикуем. Поскольку у нас по законодательству есть презумпция невиновности. Поэтому опубликование такого реестра могло бы означать виновность лица, хотя она еще не доказана. Поэтому реестр закрытый. Но по итогам работы по возврату капиталов мы будем давать вам соответствующую информацию", – резюмировал премьер-министр.

24 июля стало известно, что в Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов.

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13 октября сообщалось, что более 850 млрд тенге вернули в Казахстан.

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