Как будет работать кассационный суд в Казахстане

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина рассказала, как будет работать кассационный суд в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Назгуль Рахметуллина 20 ноября 2024 года на девятом экспертном форуме по уголовному правосудию для Центральной Азии напомнила, что сейчас кассационная инстанция находится в Верховном суде. Помимо анализа и обобщения судебной практики Верховный суд также принимает нормативные постановления и дополнительно загружен большим количеством дел в кассационной инстанции.

"По уголовным делам будет один кассационный суд. Новые суды станут звеном судебной системы, принимающим окончательное решение по делу. При этом Верховный суд сосредоточится на вопросах обеспечения единообразия судебной практики", – сказала Назгуль Рахметуллина.

Еще одной особенностью новых судов является то, что они будут функционировать только в столице. Это дополнительная гарантия независимости кассационной инстанции. Суды будут выполнять функции по принципу "сплошной кассации". Это означает, что предварительное изучение жалоб будет упразднено, то есть они будут сразу приниматься к производству и рассматриваться по существу.

"По статистике сегодня в кассации по существу рассматривается всего лишь около 5% ходатайств. При новой модели кассации данный показатель будет равен 100%. Такой подход обеспечит право каждого на рассмотрение его дела в трех судебных инстанциях: первой, апелляционной и кассационной", – отметила Рахметуллина.

Таким образом, реформа, прежде всего, направлена на полное удовлетворение потребностей граждан в судебной защите. Кассационные суды начнут работать в Казахстане с 1 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что единые правила обращения в кассационный суд хотят внедрить в Казахстане. 5 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, предусматривающие создание специальных кассационных судов. Реформа предполагает сокращение штатной численности Верховного суда до 35 судей.