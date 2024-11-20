Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как будет работать кассационный суд в Казахстане

Верховный Суд РК, суд, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 17:53 Фото: primeminister.kz
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина рассказала, как будет работать кассационный суд в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Назгуль Рахметуллина 20 ноября 2024 года на девятом экспертном форуме по уголовному правосудию для Центральной Азии напомнила, что сейчас кассационная инстанция находится в Верховном суде. Помимо анализа и обобщения судебной практики Верховный суд также принимает нормативные постановления и дополнительно загружен большим количеством дел в кассационной инстанции.

"По уголовным делам будет один кассационный суд. Новые суды станут звеном судебной системы, принимающим окончательное решение по  делу. При этом Верховный суд сосредоточится на вопросах обеспечения единообразия судебной практики", – сказала Назгуль Рахметуллина.

Еще одной особенностью новых судов является то, что они будут функционировать только в столице. Это дополнительная гарантия независимости кассационной инстанции. Суды будут выполнять функции по принципу "сплошной кассации". Это означает, что предварительное изучение жалоб будет упразднено, то есть они будут сразу приниматься к производству и рассматриваться по существу.

"По статистике сегодня в кассации по существу рассматривается всего лишь около 5% ходатайств. При новой модели кассации данный показатель будет равен 100%. Такой подход обеспечит право каждого на рассмотрение его дела в трех судебных инстанциях: первой, апелляционной и кассационной", – отметила Рахметуллина.

Таким образом, реформа, прежде всего, направлена на полное удовлетворение потребностей граждан в судебной защите. Кассационные суды начнут работать в Казахстане с 1 июля 2025 года.  

Ранее сообщалось, что единые правила обращения в кассационный суд хотят внедрить в Казахстане. 5 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, предусматривающие создание специальных кассационных судов. Реформа предполагает сокращение штатной численности Верховного суда до 35 судей.

Читайте также

Рыба, рыболовство, рыбный отдел, магазин, продукты питания
В Казахстане продлят запрет на вывоз некоторых видов рыбы
Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение, канцелярские товары, школьные принадлежности
Госзаказ в частных детсадах и школах будут размещать на персональные счета детей
Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома, частный дом, дом
В Западно-Казахстанской области участки земель лесного фонда передадут населенному пункту
Бауыржан Муканов
Верховный суд Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Новый мощный циклон обрушится на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: