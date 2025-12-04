#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.89
587.54
6.48
Общество

Количество трехсменных школ за три года сократилось вдвое в Атырауской области

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:32 Фото: Zakon.kz
Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, как решается вопрос трехсменных школ и дефицита ученических мест, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что в текущем году строятся 27 школ. Из них четыре уже введены в эксплуатацию, строительство еще девяти завершится до конца года, оставшиеся 14 школ будут сданы в 2026 году.

"За последние три года количество трехсменных школ сокращено в два раза. Кроме того, в рамках проекта "NAZAR" в 64 школах города установлены 2,5 тысячи камер видеонаблюдения. Если ранее методисты могли оценивать около 1500 уроков в год, то сейчас этот показатель увеличен до 5100, что способствует повышению качества образования", – добавил он.

Прокомментировал аким и вопрос о том, как решается проблема нехватки медработников.

"Два года назад мы приняли основное решение – повысили размер единовременных подъемных средств до 10 млн тенге. Эта сумма выплачивается врачам, которые решили поехать в отдаленные населенные пункты. Врачам, решившим работать в райцентрах – выплачивается 8 млн тенге, а если устраиваются на работу в городе, то 5 млн тенге. Такая дифференциация у нас предусмотрена. За последние два года за счет такой социальной поддержки, в регион удалось привлечь около 200 специалистов. На сегодня дефицит составляет 95 специалистов – это врачи узкого профиля. Мы этот вопрос поэтапно будем решать", – сказал Серик Шапкенов.

В целом, по его словам, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе продолжается развитие медицинской инфраструктуры.

"В 2024 году были введены в эксплуатацию 10 новых объектов, а к концу 2025 года будут сданы еще пять объектов. Дополнительно ведется строительство еще семи медицинских учреждений. В городе Атырау возводятся две современные поликлиники. Радиологический корпус онкодиспансера будет введен в эксплуатацию в следующем году", – заверил глава региона.

Проведенная работа в сфере здравоохранения, по его словам, способствовала снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

Проводится акиматом работа и в других социальных сферах. В частности, в текущем году введены в эксплуатацию новые дома культуры в селе Сарытоғай Махамбетского района и в двух населенных пунктах города. Кроме того, продолжается строительство 15 объектов культуры.

"Эти объекты создают условия для творческого развития сельских жителей и укрепляют культурный потенциал региона. Также в городе Атырау начато строительство концертного зала на 1200 мест, историко-краеведческого музея, конгресс-холла на 600 мест и Дворца мира и согласия", – сообщил Серик Шапкенов.

Для вовлечения населения к спорту развивается спортивная инфраструктура.

"Уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой вырос с 62% до 71%. На сегодняшний день 46,7% жителей области регулярно занимаются спортом. За счет местного бюджета начато строительство 33 спортивных комплексов, из которых 11 уже введены в эксплуатацию. Строительство оставшихся 22 объектов завершится в 2026 году. Для системного развития спорта реализуется проект строительства современного спортивного комплекса при школе-интернате-колледже для одарённых детей в рамках государственно-частного партнерства", – резюмировал аким.

Отмечается, что кроме того ⁠начато строительство спортивно-оздоровительного центра TEXOL WELLNESS ATYRAU. Также ⁠подготовлены и проходят государственную экспертизу проекты Национального спортивного комплекса (ипподром), 12-тысячного стадиона и многофункционального спорткомплекса ATYRAU ARENA.

Ранее аким Атырауской области Серик Шапкенов прокомментировал планы по строительству в регионе крупного автоспортивного гоночного комплекса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ахметжанов: В Акмолинской области трехсменное обучение ушло в историческое прошлое
14:19, 06 декабря 2023
Ахметжанов: В Акмолинской области трехсменное обучение ушло в историческое прошлое
Выплаты от 5 до 10 млн тенге: как привлекают врачей, рассказал аким Атырауской области
18:35, 03 декабря 2024
Выплаты от 5 до 10 млн тенге: как привлекают врачей, рассказал аким Атырауской области
Есть ли будущее у Атырау, рассказал глава региона
13:31, Сегодня
Есть ли будущее у Атырау, рассказал глава региона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: