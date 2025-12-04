Количество трехсменных школ за три года сократилось вдвое в Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, как решается вопрос трехсменных школ и дефицита ученических мест, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что в текущем году строятся 27 школ. Из них четыре уже введены в эксплуатацию, строительство еще девяти завершится до конца года, оставшиеся 14 школ будут сданы в 2026 году.

"За последние три года количество трехсменных школ сокращено в два раза. Кроме того, в рамках проекта "NAZAR" в 64 школах города установлены 2,5 тысячи камер видеонаблюдения. Если ранее методисты могли оценивать около 1500 уроков в год, то сейчас этот показатель увеличен до 5100, что способствует повышению качества образования", – добавил он.

Прокомментировал аким и вопрос о том, как решается проблема нехватки медработников.

"Два года назад мы приняли основное решение – повысили размер единовременных подъемных средств до 10 млн тенге. Эта сумма выплачивается врачам, которые решили поехать в отдаленные населенные пункты. Врачам, решившим работать в райцентрах – выплачивается 8 млн тенге, а если устраиваются на работу в городе, то 5 млн тенге. Такая дифференциация у нас предусмотрена. За последние два года за счет такой социальной поддержки, в регион удалось привлечь около 200 специалистов. На сегодня дефицит составляет 95 специалистов – это врачи узкого профиля. Мы этот вопрос поэтапно будем решать", – сказал Серик Шапкенов.

В целом, по его словам, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе продолжается развитие медицинской инфраструктуры.

"В 2024 году были введены в эксплуатацию 10 новых объектов, а к концу 2025 года будут сданы еще пять объектов. Дополнительно ведется строительство еще семи медицинских учреждений. В городе Атырау возводятся две современные поликлиники. Радиологический корпус онкодиспансера будет введен в эксплуатацию в следующем году", – заверил глава региона.

Проведенная работа в сфере здравоохранения, по его словам, способствовала снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

Проводится акиматом работа и в других социальных сферах. В частности, в текущем году введены в эксплуатацию новые дома культуры в селе Сарытоғай Махамбетского района и в двух населенных пунктах города. Кроме того, продолжается строительство 15 объектов культуры.

"Эти объекты создают условия для творческого развития сельских жителей и укрепляют культурный потенциал региона. Также в городе Атырау начато строительство концертного зала на 1200 мест, историко-краеведческого музея, конгресс-холла на 600 мест и Дворца мира и согласия", – сообщил Серик Шапкенов.

Для вовлечения населения к спорту развивается спортивная инфраструктура.

"Уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой вырос с 62% до 71%. На сегодняшний день 46,7% жителей области регулярно занимаются спортом. За счет местного бюджета начато строительство 33 спортивных комплексов, из которых 11 уже введены в эксплуатацию. Строительство оставшихся 22 объектов завершится в 2026 году. Для системного развития спорта реализуется проект строительства современного спортивного комплекса при школе-интернате-колледже для одарённых детей в рамках государственно-частного партнерства", – резюмировал аким.

Отмечается, что кроме того ⁠начато строительство спортивно-оздоровительного центра TEXOL WELLNESS ATYRAU. Также ⁠подготовлены и проходят государственную экспертизу проекты Национального спортивного комплекса (ипподром), 12-тысячного стадиона и многофункционального спорткомплекса ATYRAU ARENA.

Ранее аким Атырауской области Серик Шапкенов прокомментировал планы по строительству в регионе крупного автоспортивного гоночного комплекса.