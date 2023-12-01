​Треть валового регионального продукта Алматинской области формируется промышленным сектором

Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе брифинга СЦК. По словам главы региона, по итогам 10 месяцев текущего года ВРП достиг отметки порядка 1,2 трлн тенге.

В своем выступлении глава региона подчеркнул важность обрабатывающего сектора, который составляет 90,6% от общего объема промышленности.







​"Этот показатель является одним из самых высоких во всей республике. Здесь 18 ключевых брендовых предприятий вносят значительный вклад, производя более половины промышленной продукции региона. Наша задача заключается в дальнейшем разнообразии этих предприятий, включая автоматизацию процессов на существующих производствах". Марат Султангазиев

​В ходе брифинга аким области рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению успешного развития отрасли. По его словам, для достижения поставленных целей был сформирован портфель инвестиционных проектов до 2030 года, включающий 209 инициатив на общую сумму более 3 трлн тенге, что позволит создать около 25 тысяч новых рабочих мест в Алматинской области.