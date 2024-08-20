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Законодательство РК

Инвестиции в основной капитал в Казахстане показывают рост

график рост, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 11:16 Фото: pixabay
Объем инвестиций в основной капитал предприятий РК за шесть месяцев текущего года составил 8,3 трлн тенге. Это на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но главное – не общий объем, а распределение финансовых вложений, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на повышение общего объема инвестиций, около 70% всех капитальных затрат финансируются за счет собственных средств предпринимателей, что делает динамику инвестиций в основной капитал в значительной степени зависимой от финансового состояния самих предприятий и общего уровня экономического развития.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Чеботарев, структура инвестиций в Казахстане выглядит весьма своеобразной.

"Дело в том, что участие государства в инвестиционном процессе увеличилось с 14,6 до 17,6%, при этом 7,2% инвестиций обеспечиваются за счет республиканского бюджета, а 10,3% – за счет местных бюджетов. А вот доля участия банков второго уровня остается низкой и не превышает 5% от общего объема инвестиций, из которых лишь 3,7% приходится на банковские кредиты".Андрей Чеботарев

В настоящее время банковские кредиты являются дорогим источником финансирования, и, возможно, предприятия ожидают улучшения условий для расширения кредитного портфеля на приобретение основных средств, делает вывод аналитик. 

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 11:16

Фото: the-tenge.kz

Примерно 10,2% всех инвестиций обеспечиваются за счет других заемных средств, в основном за счет финансовой помощи и внутригрупповых займов, таких как займы между материнскими компаниями и их филиалами.

Перенос проекта по расширению добычи на месторождении Тенгиз, ограничивающий рост добычи нефти, а также геополитические риски сдерживают значительный приток инвестиций в горнодобывающую промышленность, что привело к сокращению инвестиций в отрасль на 30,7%.

При этом снижение общего объема инвестиций частично компенсируется ростом инвестиций в обрабатывающей промышленности, который за период с января по июль составил 18,3%. Значительное увеличение капитальных затрат наблюдается в таких отраслях, как производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, мебели, одежды. Этот рост инвестиций соответствует динамике развития обрабатывающей промышленности, которая в настоящее время является одним из ключевых драйверов экономического роста страны.

Инвестиции в отрасли информации и связи продолжают расти довольно высокими темпами, увеличившись на 117,8% за период с января по июль 2024 года. Этот рост связан с активным развитием сектора в экономике, где продолжается активное внедрение технологии 5G и, соответственно, расширение зон покрытия и обновление оборудования.

Капитальные инвестиции в сфере транспорта и складирования за период с января по июль 2024 года выросли на 42,9%. Этот рост обусловлен дальнейшим расширением торговой и логистической деятельности, что способствует увеличению спроса на транспортные и складские услуги.

Экономика, статистика, ВВП Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 11:16

Фото: the-tenge.kz

Рост инвестиций также наблюдался в сфере операций с недвижимым имуществом: на 4% за период с января по июль. Однако в строительной отрасли второй месяц подряд фиксируется снижение инвестиций на 10%. До мая инвестиции демонстрировали двузначные темпы роста. Более строгие условия по новым государственным программам ограничивают спрос на жилье, что вызывает скептицизм у предпринимателей относительно перспектив роста в этом секторе.

Объем инвестиций в сельском хозяйстве сократился на 19,4%, что связано с ухудшением финансового положения предприятий в отрасли в прошлом году. Основными факторами этого снижения стали низкие доходы аграрных предприятий и ограниченный доступ к финансовым ресурсам.

Однако, учитывая прогнозы на большой (если не рекордный) урожай в этом году, ожидается, что инвестиции в сельское хозяйство начнут восстанавливаться к концу текущего года. Потенциальный рост инвестиций может быть связан с увеличением доходов аграриев, а также с повышением уверенности в стабильности сектора, что будет стимулировать предпринимателей к вложению средств в обновление и модернизацию производственных мощностей, заключает эксперт.

Ранее мы сообщали, что большинство регионов Казахстана показали устойчивую динамику по итогам двух кварталов 2024 года.

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