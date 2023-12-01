В Алматинской области объем инвестиций в основной капитал вырос на 111%

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Планируемый объем инвестиций в основной капитал составляет 850,4 млрд тенге, ИФО – 107,3%. Между тем за 10 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал области составил 519,2 млрд тенге с ростом на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исполнение показателя достигнуты за счет:

– затрат на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений 400,7 млрд тенге; – затрат на приобретение машин, оборудования и транспортных средств и их капитальный ремонт 107,6 млрд тенге, прочих затрат 10,8 млрд тенге. В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования собственные средства составляют 409,8 млрд тенге, бюджетные – 109,4 млрд тенге (РБ – 37,9 млрд тенге, МБ – 71,5 млрд тенге). Общенациональный пул инвестиционных проектов Алматинской области состоит из 50 инвестиционных проектов на сумму 1 124,1 млрд тенге с созданием свыше 16 000 рабочих мест. Читайте также Трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики В Таразе открылись центры раннего вмешательства и поддержки детей с аутизмом Аким Алматинской области рассказал, как будет развиваться регион

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