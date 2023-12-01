В Таразе открылись центры раннего вмешательства и поддержки детей с аутизмом

По инициативе фонда "Қазақстан халқына" в Таразе состоялось торжественное открытие сразу двух крупных объектов: центра раннего вмешательства и центра поддержки детей с аутизмом.

Социально значимые проекты осуществлены при поддержке акимата Жамбылской области, АО "Самұрық-Қазына" и фонда "Қамқорлық".

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В церемонии открытия приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, председатель фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев, управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов, директор корпоративного фонда "Қамқорлық" Арайлым Еркинова.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В своих выступлениях они отметили, что ежегодно будут запускаться масштабные проекты, которые направлены на поддержку особенных детей.

"Как известно, в прошлом году по инициативе главы государства был создан фонд "Қазақстан халқына". Сегодня фонд наряду с мерами господдержки вносит свой вклад в решение конкретных адресных и системных проблем в различных сферах. Доказательством этому служит реализация в нашей области 33 проектов на сумму 4,4 миллиарда тенге при поддержке фонда "Қазақстан халқына", АО "Самұрық-Қазына" и фонда "Қамқорлық". Такие проекты дают большой импульс развитию социальной сферы региона. Применение новейших технологий в работе поможет выявлять различные патологии у детей на ранних стадиях, а значит эффективно и качественно лечить. Своевременная медицинская помощь очень важна для светлого будущего детей". Ербол Карашукеев

В центре раннего вмешательства работают реабилитационный врач, невролог, лечебно-физкультурный инструктор, эрготерапевт, логопед. Специалисты будут работать с детьми с рождения и до трех лет. В год центр сможет принять на лечение и реабилитацию до 600 детей. Также многопрофильная команда специалистов будет проводить диагностическое аудиологическое и обследование головного мозга на современном оборудовании.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В центре поддержки детей с аутизмом ежегодно бесплатную помощь специалистов получат 125 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет, а также их родители. С ними работают логопеды, психологи и дефектологи, проводятся занятия по АВА-терапии, эрготерапии, кинезиотерапии, адаптивной и лечебно-физической культуре, трудотерапии, арт-терапии, музыкальной терапии, сенсорной интеграции, социально-бытовой ориентации.

"У нас около 30 разных кабинетов, все они оснащены необходимым оборудованием. Мы принимаем детей до 18 лет с установленной инвалидностью. Попасть к нам можно на основании заключения медико-социальной экспертизы и при наличии индивидуальной программы реабилитации", – отметила директор центра Рашида Каримова.