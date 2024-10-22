В Актобе открылся центр для детей с аутизмом "Қамкорлық"

22 октября в Актобе состоялось торжественное открытие центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями "Қамкорлық".

В церемонии приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов, управляющий директор, член правления ОФ "Қазақстан халқына" София Айсагалиева.

Новый центр "Қамкорлық" дает уникальную возможность для семей, воспитывающих детей с аутизмом, получить комплексную помощь в одном месте, где сконцентрированы все необходимые специалисты и методики.

Центр принимает детей от 1,5 до 18 лет, предоставляя не только развивающие занятия, реабилитацию, но и важные навыки социально-бытовой ориентации. Здесь их научат бытовым навыкам: как заправить постель, накрыть на стол, погладить одежду, помыть посуду, а также основам кулинарии. Это помогает детям развиваться всесторонне и становиться более независимыми.

Для подростков предусмотрены занятия в столярной, гончарной и швейной мастерских, где они осваивают ремесла, которые могут помочь им в дальнейшем обеспечивать себя. Также в центре используется робототерапия, где дети учатся через взаимодействие с роботами, что особенно полезно для детей с трудностями в установлении визуального контакта. Кроме того, предлагаются занятия леготерапией, робототехникой, арт-терапией и музыкальной терапией, что способствует не только развитию, но и социализации детей, помогая им интегрироваться в общество и жить полноценной жизнью.

Фото: Фонд первого президента

Центр создан при поддержке акимата Актюбинской области: было предоставлено помещение и проведен ремонт согласно единой дизайн-концепции, разработанной с учетом потребностей детей с аутизмом. Оборудование центра соответствует мировым стандартам. Оснащение полностью профинансировано партнерами проекта – фондами "Самрук-Қазына" и "Қазақстан халқына". Фонд Нурсултана Назарбаева взял на себя подготовку специалистов согласно международным стандартам ABA-терапии, обеспечивая многоуровневую и качественную подготовку сотрудников центра.

"Мы рады, что центров для детей с аутизмом "Қамкорлық" становится все больше и уже седьмой из них открыл свои двери. Это не просто здание – это место, где дети получают шанс на лучшую жизнь. Для семей, воспитывающих детей с аутизмом и ментальными нарушениями, открытие центра – это неоценимая поддержка, так как все услуги предоставляются бесплатно. Родители могут быть уверены, что их дети находятся под профессиональной заботой и получают максимально эффективную помощь. Мы благодарны нашим партнерам за их поддержку и верим, что совместными усилиями мы сможем помочь еще большему числу семей", – отметила директор корпоративного фонда "Қамқорлық қоры" Арайлым Еркинова.

Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями "Қамкорлық" уже начал принимать первых детей, а специалисты прошли вводные курсы обучения и готовы к работе с новыми семьями. Отметим, КФ "Қамқорлық қоры" в 2020-2024 годы было открыто 16 кабинетов поддержки инклюзии, 17 реабилитационных центров, 17 центров раннего вмешательства и семь центров для детей с аутизмом "Қамқорлық".

В 2024-2025 годах будут открыты дополнительно три центра раннего вмешательства, 23 реабилитационных центра и четыре центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.