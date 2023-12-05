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Гибель студента в хостеле: почему Саясат Нурбек не прибыл на место трагедии

Казахстан Алматы хостел пожар Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос журналистов, почему не прибыл на место гибели студента в день пожара в алматинском хостеле, сообщает Zakon.kz.

Министр ответил, что был в зарубежной командировке.

"Но на место сразу же вылетел наш вице-министр и председатель комитета контроля Адлет Тойбаев. Он сразу же вошел в состав правительственной комиссии и все это время находился в Алматы с нашим вице-министром. Я по прилету сразу же включился в работу и соответствующие решения были приняты к данному моменту".Саясат Нурбек

Пожар в хостеле Almaty Hostel по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября. В результате инцидента погибли 13 человек. В их числе: четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2), девять – казахстанцы. 

1 декабря 2023 года задержали арендатора хостела.

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