Гибель студента в хостеле: почему Саясат Нурбек не прибыл на место трагедии

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос журналистов, почему не прибыл на место гибели студента в день пожара в алматинском хостеле, сообщает Zakon.kz.

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