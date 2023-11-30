Пожар в хостеле Алматы: погибли 13 человек
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Ранним утром 30 ноября в Алматы загорелся хостел по улице Ади Шарипова. На данный момент известно о 13 погибших в огне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС мегаполиса.
Сообщение о пожаре поступило в 05:30 утра, через семь минут на месте были пожарные, которые приступили к тушению подвала трехэтажного здания. Цокольный и первый этаж строения занимает хостел.
На месте тушения пожарные нашли 13 тел погибших. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, все они погибли от отравления угарным газом.
На момент пожара в хостеле находились 72 человека, 59 из которых самостоятельно покинули место пожара.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
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