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Пожар в хостеле Алматы: погибли 13 человек

Крупный пожар в Алматы унес жизни по меньшей мере 13 человек Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Ранним утром 30 ноября в Алматы загорелся хостел по улице Ади Шарипова. На данный момент известно о 13 погибших в огне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

Сообщение о пожаре поступило в 05:30 утра, через семь минут на месте были пожарные, которые приступили к тушению подвала трехэтажного здания. Цокольный и первый этаж строения занимает хостел.

На месте тушения пожарные нашли 13 тел погибших. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, все они погибли от отравления угарным газом.

На момент пожара в хостеле находились 72 человека, 59 из которых самостоятельно покинули место пожара.



Крупный пожар в Алматы унес жизни по меньшей мере 13 человек

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы


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Мария Мельникова
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