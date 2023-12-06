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Владимир Ким не будет покупать команду Формулы 1: причины

Владимир Ким не будет покупать команду Формулы 1: причины Фото: unsplash.com
Сделка по покупке акций президентом ТОО "Kazakhmys Holding" Владимиром Кимом компании Hitech Global Holdings, которой принадлежит британская гоночная команда Hitech GP, не состоялась.
Как оказалось, Международная автофедерация FIA отклонила заявку коллектива на участие в Формуле 1 с 2026 года. Именно это было главным условием потенциального акционера.

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