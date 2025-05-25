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Спорт

Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Монако "Формулы-1"

Ландо Норрис, &quot;Формула-1&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 21:40 Фото: Instagram/f1
Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис стал победителем восьмого этапа чемпионата мира "Формулы-1", который прошел на легендарной городской трассе Монте-Карло, сообщает Zakon.kz.

На втором месте – представитель Ferrari, монегаск Шарль Леклер, замкнул тройку лидеров австралиец Оскар Пиастри, выступающий за McLaren.

Эта победа стала для Норриса уже второй в текущем сезоне, ранее он финишировал первым на Гран-при Австралии.

В десятку лучших по итогам гонки также вошли: Макс Ферстаппен (Red Bull) – 4-е место, Льюис Хэмилтон (Ferrari) – 5-е, Исак Хаджар (Racing Bulls) – 6-е, Эстебан Окон (Haas) – 7-е, Лиам Лоусон (Racing Bulls) – 8-е, Александер Албон и Карлос Сайнс (оба Williams) – 9-е и 10-е соответственно.

В личном зачете лидирует Оскар Пиастри (161 очко), следом идут Норрис (158) и Ферстаппен (136). В Кубке конструкторов уверенно лидирует McLaren (319 очков), за ним – Mercedes (147) и Red Bull (143).

Следующий этап "Формулы-1" состоится 1 июня в испанской Барселоне.

Ранее стало известно, что массовая авария случилась на старте гонки Гран-при Монако "Формулы-2". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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