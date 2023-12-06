Центральная клиническая больница Алматы стала местом притяжения иностранных клиник

Почти еженедельно в больницу для подписания меморандумов о сотрудничестве, обмена опытом приезжали представители ведущих клиник США, Германии, Швейцарии, Дании, Южной Кореи, Японии, Турции, Азербайджана, России, Грузии.

Помимо этого на базе клиники проводились крупнейшие международные конференции нейрохирургов, кардиологов, гинекологов, терапевтов. В уходящем году в Совминке пролечились около 600 иностранцев даже из таких далеких стран как Бразилия, Канада и Филиппины. Их было на 16 процентов больше чем в прошлом году.

Фото: ЦКБ Алматы

Буквально на днях ЦКБ посетили дипломаты консульства США в Алматы, свой интерес к президентской больнице вице-консул Питер Котчен объяснил так:

"Нам интересна больница тем, что в ней созданы комфортные условия для пациентов, они максимально приближены к домашним, что редко встретишь в других клиниках".

По словам руководителя центра инноваций Альфии Шамсутдиновой интерес к нашей больнице со стороны медицинских туристов и представителей зарубежных посольств, клиник, фармацевтических компаний, лабораторий был всегда, с каждым годом он по цепочке увеличивается.





"Это обусловлено тем, что больница с почти столетней историей, традициями, она стабильная, не подвержена реформам, текучке, для иностранцев это очень важно. Когда они едут сюда, в поисках сотрудничества или возможного размещения своих граждан, то естественно изучают рынок, предпочтение отдают известным больницам. Ну и многим нравится то, что Совминка расположена в историческом центре, она не просто больница, а включает в себя целый комплекс с парковой зоной, фонтанами, интересным архитектурным ансамблем. Многих привлекает, конечно, ее история, то что когда- то клиника была закрытой, а с обретением независимости все ее возможности стали доступны для всех". Альфия Шамсутдинова

К слову с 6 по 29 декабря в Совминке действуют 20% скидки на койко-места в стационаре. Отличная возможность вступить в новый год здоровым.