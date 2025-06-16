#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
511.92
588.91
6.44
Спорт

Казахстанские триатлеты блистают на международных соревнованиях в Боровом: 3 золота и полный подиум у юниоров

казахстанские триатлонисты-победители в Боровом, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 12:13 Фото: Федерация триатлона
14-15 июня 2025 года в поселке Боровое (Акмолинская область) прошли международные соревнования по триатлону, собравшие более 120 участников из 13 стран: Казахстана, Беларуси, Чехии, Германии, Южной Кореи, Кыргызстана, Молдовы, России, Эстонии, Турции, Узбекистан, Японии, сообщает Zakon.kz.

Турнир проходил под эгидой континентального календаря World Triathlon и стал важным этапом подготовки к чемпионатам Азии и мира.

  • Для элитной категории использовалась стандартная олимпийская дистанция: 1500 м плавание, 40 км велогонка и 10 км бег.
  • Для юниоров и юниорок – спринтерская дистанция: 750 м плавание, 20 км велоэтап и 5 км бег.

Трассы пролегали среди сосновых лесов и вдоль озер Бурабай, создавая идеальные условия для честной и красивой борьбы.

Элита, мужчины

Победителем в элитной категории стал Дарын Қонысбаев (Казахстан), показав блестящий результат – 1:46:28. Он продемонстрировал стабильность на всех этапах и мощный финиш, опередив Романа Минеева (Россия) и Тилля Крампа (Германия), которые заняли второе и третье места, соответственно.

Юниорки

В женской юниорской категории "золото" завоевала Диана Ержанова (Казахстан) – 1:08:20. "Серебро" у Дианы Биктимировой (Узбекистан), а бронзовую медаль завоевала Анель Исабаева (Казахстан) с результатом 1:10:54, проявив характер и выдержку на заключительном беговом этапе.

Юниоры, мужчины

Мужской юниорский подиум полностью заняли представители Казахстана:

  • Елмұрат Қанай – 59:57
  • Илья Крупяков – 1:00:05
  • Рамазан Айнегов – 1:00:21

Командный успех юниоров подчеркивает силу спортивной школы и системную подготовку молодых триатлетов в стране.

Также 15 июня прошла гонка, в которой принимали участие более 150 любителей со всего Казахстана. Результаты показали приверженность атлетов к подготовленности и дальнейшему участию в подобных мероприятиях.

"Соревнования в Боровом стали значимым этапом континентального календаря World Triathlon, а живописные маршруты на фоне озер и сосновых лесов создали уникальные условия для спортсменов. Несмотря на переменчивую погоду, гонка стала настоящим праздником спорта и объединила спортсменов как на профессиональном, так и на любительском уровнях", – рассказал вице-президент федерации Кайргелды Жандос.

Соревнования в Боровом стали настоящим триумфом казахстанского триатлона. Победы в разных возрастных категориях и на различных дистанциях – свидетельство высокого уровня развития спорта в стране. Турнир прошел на высоком организационном уровне и стал символом спортивной дружбы и международного сотрудничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Прыгун Дюплантис покорил болельщиков своим 12-метровым мировым рекордом
Спорт
12:47, Сегодня
Прыгун Дюплантис покорил болельщиков своим 12-метровым мировым рекордом
Казахстанцы завоевали семь медалей на командном чемпионате мира по блицу
Спорт
11:59, Сегодня
Казахстанцы завоевали семь медалей на командном чемпионате мира по блицу
"Астана" воспользовалась осечкой конкурентов и вырвалась на вершину КПЛ-2025
Спорт
10:58, Сегодня
"Астана" воспользовалась осечкой конкурентов и вырвалась на вершину КПЛ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: