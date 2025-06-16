Казахстанские триатлеты блистают на международных соревнованиях в Боровом: 3 золота и полный подиум у юниоров
Турнир проходил под эгидой континентального календаря World Triathlon и стал важным этапом подготовки к чемпионатам Азии и мира.
- Для элитной категории использовалась стандартная олимпийская дистанция: 1500 м плавание, 40 км велогонка и 10 км бег.
- Для юниоров и юниорок – спринтерская дистанция: 750 м плавание, 20 км велоэтап и 5 км бег.
Трассы пролегали среди сосновых лесов и вдоль озер Бурабай, создавая идеальные условия для честной и красивой борьбы.
Элита, мужчины
Победителем в элитной категории стал Дарын Қонысбаев (Казахстан), показав блестящий результат – 1:46:28. Он продемонстрировал стабильность на всех этапах и мощный финиш, опередив Романа Минеева (Россия) и Тилля Крампа (Германия), которые заняли второе и третье места, соответственно.
Юниорки
В женской юниорской категории "золото" завоевала Диана Ержанова (Казахстан) – 1:08:20. "Серебро" у Дианы Биктимировой (Узбекистан), а бронзовую медаль завоевала Анель Исабаева (Казахстан) с результатом 1:10:54, проявив характер и выдержку на заключительном беговом этапе.
Юниоры, мужчины
Мужской юниорский подиум полностью заняли представители Казахстана:
- Елмұрат Қанай – 59:57
- Илья Крупяков – 1:00:05
- Рамазан Айнегов – 1:00:21
Командный успех юниоров подчеркивает силу спортивной школы и системную подготовку молодых триатлетов в стране.
Также 15 июня прошла гонка, в которой принимали участие более 150 любителей со всего Казахстана. Результаты показали приверженность атлетов к подготовленности и дальнейшему участию в подобных мероприятиях.
"Соревнования в Боровом стали значимым этапом континентального календаря World Triathlon, а живописные маршруты на фоне озер и сосновых лесов создали уникальные условия для спортсменов. Несмотря на переменчивую погоду, гонка стала настоящим праздником спорта и объединила спортсменов как на профессиональном, так и на любительском уровнях", – рассказал вице-президент федерации Кайргелды Жандос.
Соревнования в Боровом стали настоящим триумфом казахстанского триатлона. Победы в разных возрастных категориях и на различных дистанциях – свидетельство высокого уровня развития спорта в стране. Турнир прошел на высоком организационном уровне и стал символом спортивной дружбы и международного сотрудничества.