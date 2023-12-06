Токаеву представили разработки ученых в Актобе
Как пишет Акорда, в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область президент ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью высшего учебного заведения, в котором обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. 35% из них являются выпускниками сельских школ, 42% – из социальных категорий, нуждающихся в поддержке.
Филиал, созданный на базе Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова, был открыт во исполнение поручения главы государства по переформатированию системы высшего образования.
Фото: Акорда
Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, образовательные программы включают три англоязычные программы бакалавриата по таким специальностям, как электроэнергетика, нефтяная инженерия и энергоменеджмент, компьютерная инженерия.
Президент был проинформирован о том, что студенты имеют возможность продолжить обучение в филиалах Heriot-Watt University в Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Шотландии. Выпускники филиала смогут получить двойные дипломы Heriot-Watt University и Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.
Фото: Акорда
В рамках осмотра выставки научных достижений главе государства представили разработки ученых вуза в естественных, технических и гуманитарных науках.
Ранее глава государства посетил школу-гимназию Smart Bilim в Актобе, построенную за счет частных инвестиций.