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Токаеву представили разработки ученых в Актобе

президент РК Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев посетил филиал Heriot-Watt University в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область президент ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью высшего учебного заведения, в котором обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. 35% из них являются выпускниками сельских школ, 42% – из социальных категорий, нуждающихся в поддержке.

Филиал, созданный на базе Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова, был открыт во исполнение поручения главы государства по переформатированию системы высшего образования.

встреча с президентом

Фото: Акорда

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, образовательные программы включают три англоязычные программы бакалавриата по таким специальностям, как электроэнергетика, нефтяная инженерия и энергоменеджмент, компьютерная инженерия.

Президент был проинформирован о том, что студенты имеют возможность продолжить обучение в филиалах Heriot-Watt University в Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Шотландии. Выпускники филиала смогут получить двойные дипломы Heriot-Watt University и Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.

встреча с президентом

Фото: Акорда

В рамках осмотра выставки научных достижений главе государства представили разработки ученых вуза в естественных, технических и гуманитарных науках.

Ранее глава государства посетил школу-гимназию Smart Bilim в Актобе, построенную за счет частных инвестиций.

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Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Актобе
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