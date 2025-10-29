Президентам Казахстана и Финляндии представили уникальные ценности Национального музея
Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб посетили Национальный музей, сообщает Zakon.kz.
Об этом 29 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.
"В ходе посещения Национального музея президентам Казахстана и Финляндии были представлены уникальные историко-культурные ценности, начиная с доисторического периода и до сегодняшних дней", – говорится в сообщении, распространенном в среду.
Также сообщается, что главы государств осмотрели залы древнетюркской цивилизации, древнего искусства и технологий Великой степи, традиционной культуры казахов, где ознакомились с редкими историческими экспонатами.
