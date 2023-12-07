Инвестиции в будущее: как эндаумент может изменить образовательный ландшафт Казахстана

Который год казахстанская система образования находится в режиме ожидания. Часть инноваций прижилась, большинство – признано неудачными экспериментами. Однако главная беда, по мнению экспертов, экономическая ловушка, точнее – западня государственного финансирования.

Это породило полную апатию в плане развития и самостоятельности, а в итоге – неконкурентоспособность отечественных школ, колледжей и вузов.

Поиск пути

Отечественное образование постепенно выходит на новую траекторию развития, формируя основу новой отрасли – экономику знаний, которая в перспективе насытит национальные производства новыми кадрами и технологиями. По замыслам авторов реформы, ее фундаментом должны стать современные исследовательские университеты, входящие в глобальную экосистему образования и инноваций, что кардинально переформатирует действующую конструкцию, придав ей устойчивость, надежность и авторитетность. Однако зависимость от государственного участия и консервативность "ученых кругов" тормозит образовательную экосистему.

С одной стороны, очевидно, что взятый государством курс верный и безальтернативный. Он уже пройден США, некоторыми европейскими и азиатскими странами. С другой стороны, именно он свидетельствует о том, что в ситуации, когда государство является ключевым игроком на рынке образования, кардинальные сдвиги в этой сфере в принципе невозможны, и формирование отрасли экономики знаний вполне может постичь участь очередного масштабного, но нереализуемого концепта. Чтобы запускаемые преобразования не стали фикцией, они требуют больших объемов финансирования из надежных, стабильных, а, главное, предсказуемых источников.

Альтернативой госфинансированию, как показывает общемировая образовательная практика, могут стать частные университетские эндаументы – фонды целевого капитала, формируемые за счет пожертвований. Их главная задача не расходовать поступающие средства, а накапливать их и инвестировать в стабильные и доходные финансовые инструменты с тем, чтобы получаемый доход направлять на финансирование образовательных программ. По сути, это долгосрочные вложения, практика которых сложилась еще средние века.

По мнению члена международного экспертного клуба Юлии Пивоваровой, поиск альтернативного пути может стать "палочкой-выручалочкой" для казахстанского школьного и высшего образования.

"В Казахстане уже принят закон об автономии высших учебных заведений. Впрочем, хотят ли вузы подобной самостоятельности? Вы же понимаете, что при таком формате руководству будет необходимо брать всю ответственность на себя. Необходимо строить планы, создавать собственные стратегии развития. Многим удобней остаться под патронажем министерства высшего образования и науки. Здесь подскажут и направят, куда нужно. А вузы должны быть самостоятельными, они должны развиваться, выходить на международное пространство. Другими словами, быть конкурентоспособными, ориентироваться в современном мире, анализировать востребованность, просчитывать перспективы". Юлия Пивоварова

Эксперт считает, что действующий формат финансирования учебных заведений работает по принципу "поддержка на плаву". Однако формирование при вузах так называемых фондов целевого капитала – эндаумент-фондов, попечительских советов может стать выходом из ситуации.

"Основное предназначение эндаумента – аккумуляция пожертвований от "доноров", вносящих определенные средства. Но деньги не тратятся, а инвестируются. Проценты от внесенных сумм идут на развитие вуза, на привлечение преподавателей, выплаты стипендий для лучших студентов. Это тоже развитие, тоже выживание в конкурентной среде", – продолжает Пивоварова.

Реализации механизма эндаумент-фондов на практике, в первую очередь, мешает несовершенство казахстанского законодательства.

"Точнее, система, когда закон не всегда одинаков для всех. Предприниматель должен быть уверен, что ему гарантирована защита его прав, что он не зря вкладывает свои деньги. Пока закон не будет един для всех – ситуация не изменится", – уверена эксперт.

Частный интерес

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что при создании эндаумент-фондов в Казахстане можно столкнуться с массой проблем. Для бизнес-сообщества здесь больше рисков, чем какой-либо выгоды. Проще заниматься благотворительностью в привычном для нас формате, отмечает эксперт.

"Что мешает развитию эндаумента в нашей стране? Как бы это странно ни прозвучало, но отчасти и национальные особенности. Так называемые фонды целевого капитала появились за границей на пожертвование выпускников, которые хотели помочь своей альма-матер. Если учесть, что и сами независимые вузы появились в Казахстане сравнительно недавно – большая часть из них изначально была государственными, то они просто не успели наработать культуру встреч с выпускниками". Расул Рысмамбетов

По словам аналитика, у эндаумент-фондов есть два пути становления.

"Первый – насильственный. Собираем деньги с выпускников или преподавателей. К сожалению, такие примеры в Казахстане есть. Второй путь – вузы сами работают над тем, чтобы у них были хорошие студенты, выпускались грамотные и востребованные специалисты, желающие помочь. На сегодняшний день функционирует несколько фондов, которые могут вложиться по-крупному в создание научной базы при образовательных учреждениях. Но это пока все", – констатирует Расул Рысмамбетов.

Не стоит путать социальную ответственность бизнеса, государственно-частное партнерство и фонды целевого капитала. Иногда в Казахстане "миксуют" форматы, приводя в замешательство и чиновников, и предпринимателей.

"В эндаумент-фонды не вкладывают средства в добровольно-принудительном порядке. В идеале это благотворительная помощь, дающая определенные преференции. Привычная для всего мира система привлечения финансирования наибольшего развития получила в области образования. Здесь оперируют грандиозными суммами. К примеру, в Гарварде – это 45–50 миллиардов долларов. И да, средства не тратятся бездумно. Там работает управляющая компания, извлекающая дивиденды. Прибыль от этой деятельности используют на развитие вуза, на стипендии, на привлечение педагогов и т. д. А еще, здесь никто не переживает, что президент Гарварда "хапнет" деньги и уедет куда-нибудь", – говорит Рысмамбетов.

Однако в Казахстане вопрос благотворительности упирается в законодательство. Эксперт отмечает, что размытость правовых форм и отсутствие налоговой мотивации может поставить "жирный крест" на усилиях меценатов.

"В стране нет отдельного законодательного акта об эндаумент-фондах, не прописан алгоритм их деятельности. По сути, человек, желающий заняться благотворительностью, делает это только для "света" в собственной душе. А будь у нас какие-либо преимущества для бизнеса, то вкладывать в развитие науки, в прикладные исследования выстраивались бы в очередь. Речь бы не шла о банальном отмывании денег. Наши предприниматели и меценаты уже вышли на уровень, когда приходит понимание необходимости подобных шагов. Только не надо ставить законодательные рамки и барьеры. Как эндаумент будет работать, если он никак не регулируется? Нужно определить финансовые механизмы по привлечению средств и извлечению прибыли. Кто будет управлять капиталом? Самостоятельно или же управляющая компания? Что делать с инфляцией и с нестабильным курсом тенге? Нужно очертить круг инструментов для извлечения прибыли для фондов. Ценные бумаги, облигации, пенсионные накопления или же традиционное для нас вложение в доллары и золото? Словом, вопросов в этом направлении больше, чем ответов", – говорит эксперт.

Успешная реализация

С помощью эндаументов можно улучшить качество не только высшего, но и среднего образования, расширяя возможности научного потенциала и перспективы межвузовского сотрудничества. Это позволит привлекать научные умы со сего мира и разрабатывать наиболее перспективные проекты. На данный момент это нанотехнологии, космическая отрасль, фармацевтика, высокотехнологичные медицинские разработки. Именно эти направления наиболее востребованы в мире, и компании-гиганты готовы не только их поддержать, но и вложить серьезные средства. Аналитики уверены, что полученные капиталы также можно использовать как прибыль в эндаумент-фонды.

Финансовый аналитик Данияр Кумпеков полагает, что одним из вызовов для института эндаумента остается наличие юридических и институциональных ограничений для создания и развития таких фондов.

"Этот фактор служит причиной, объясняющей, почему подобная практика не получила широкого развития в нашей стране. Не секрет, что существует потребность в создании устойчивой финансовой основы для развития отечественного образования и науки. Старый механизм финансирования за счет государственного бюджета завел систему в тупик. Вузы имеют академическую независимость только на бумаге", – отмечает Данияр Кумпеков.

По словам экономиста, государство должно быть заинтересовано в переводе на "новые рельсы" образовательной экосистемы.

"В принципе, в правительстве есть понимание вопроса. В недрах профильного министерства уже готов проект закона о фондах целевого капитала. Знаю, что для устойчивого финансирования университетов разработана даже дорожная карта по открытию эндаумент-фондов при пяти вузах. Пилот могут запустить уже в этом году. Цель проекта – довести частные инвестиции для обновления университетского оборудования и привлечении кадров до 75%. Но, на мой взгляд, этих мер недостаточно", – говорит Кумпеков.

Эксперт полагает, что самым действенным способом развития эндаумента в Казахстане станет налоговое стимулирование. Пожертвования на разработку и внедрение казахстанских инноваций должны быть выгодны, а механизм привлечения инвестиций должен быть понятным и прозрачным.

"В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано около двадцати фондов целевого капитала. Существуют и успешно функционируют эндаумент-фонды при крупных университетах – наиболее успешный Назарбаев Фонд, финансирующий НУ и НИШ. Кстати, он работает по западным стандартам, именно поэтому курируемые им "проекты" – "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" – являются образовательными флагманами. Выпускники этих учреждений востребованы. Тем не менее такие организации буквально задыхаются в законодательных пробелах и изъянах, ограничивающих возможности привлечения инвестиций. К примеру, Назарбаев фонд имеет достаточно ограниченный набор финансовых инструментов, тем не менее, только за два последних года организация вложила в развитие НУ и НИШ за счет инвестиционного дохода более 90 млн долларов, более 60 млн долларов в исследовательские проекты. Более того, они профинансировали создание научных центров: National Laboratory Astana, Института умных систем и искусственного интеллекта, Центральноазиатского исследовательского центра образования, инноваций и трансформации, Энергетической космической лаборатории", – считает Кумпеков.

Для казахстанской системы образования, испытывающей массу проблем, начиная от невысоких окладов преподавательского состава и заканчивая отсутствием элементарных "благ" в виде кампусов и общежитий, стимулирование развития эндаументов может стать выходом из социального тупика и даже своеобразной точкой роста в системе формирования общественных благ, к которым, безусловно, относится качественное и доступное образование.

Тем не менее, судьба института эндаумента в Казахстане достаточна туманна. Хотя именно сейчас должен выкристаллизоваться перечень поистине достойных вузов, способных не на словах, а на деле стать базисом отрасли экономики знаний, умеющих не только эффективно осваивать выделяемое финансирование, но и самостоятельно зарабатывать. Таковых у нас, кроме уже упомянутых Назарбаев университета и НИШ, на исследовательскую деятельность которых их эндаумент-фонд ежегодно направляет порядка 14 млрд тенге в виде полученного от коммерческой деятельности инвестиционного дохода, увы, больше нет.