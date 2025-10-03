Антициклон принесет ясную погоду и морозы до -13°С в Казахстан

Казахстанцам рассказали о погоде на ближайшие дни по стране. Так, 4, 5 и 6 октября 2025 года, согласно данным РГП "Казгидромет", большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи уточняют, что лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, туман, на востоке – гололед, на юго-западе, юге – пыльная буря.

"В северных регионах ожидается постепенное повышение температур ночью до -3+5°С, днем – до +5-15°С". Пресс-служба РГП "Казгидормет"

В других регионах температурный фон будет следующим:

на востоке ожидается ночью понижение до -3-13°С, днем – колебание от +3+11°С до -5+5°С;

на юго-востоке республики в ночные часы сохраняются заморозки -1-3°С.

"На остальной территории прогнозируются небольшие колебания температур, однако значительных изменений не ожидается". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным специалистов, 3 октября 2025 года пока по одним областям ударят заморозки до -3°С, в других ожидается пожарная опасность.